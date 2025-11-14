Ντόναλντ Τραμπ: «Ρωτήστε τον Κλίντον για τον Έπσταϊν, έχω μια χώρα να διοικήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του μετά από ημέρες που απέφευγε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα email, στα οποία ο εκλιπών Τζέφρι Έπσταϊν δήλωσε ότι ο πρόεδρος «γνώριζε για τα κορίτσια» που κακοποιούσαν αυτός και η συνεργός του Γκισλέιν Μάξγουελ και αποκάλυψε ότι ο Τραμπ πέρασε «ώρες» στο σπίτι του με ένα από τα θύματά του.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο ότι «κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους» για να «προωθήσουν» αυτό που αποκάλεσε «την απάτη του Έπσταϊν» προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από «όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους».



Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:



«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Έπσταϊν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 50.000 σελίδες εγγράφων, προκειμένου να αποπροσανατολιστούν από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους, ειδικά από την ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ SHUTDOWN, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αταξία και δεν έχει ιδέα τι να κάνει.



Μερικοί Αδύναμοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι επιεικής και ανόητοι.



Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός και είναι το πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι το πρόβλημα των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Έπσταϊν, ξέρουν τα πάντα γι' αυτόν, μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ.

Έχω μια χώρα να διοικήσω!».

Τι ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις φερόμενες σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με την JPMorgan και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες των Δημοκρατικών, μεταξύ αυτών και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Το αίτημα έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων από επιτροπή του Κογκρέσου, τα οποία έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Έπσταϊν.



Μαζί με τον Κλίντον, ο οποίος είχε συναναστραφεί με τον εκλιπόντα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς και τον Ριντ Χόφμαν, τον ιδρυτή του LinkedIn, ο οποίος είναι επίσης ένας εξέχων δωρητής των Δημοκρατικών.



Ενώ 9 στους 10 Ρεπουμπλικάνους δηλώνουν ότι εγκρίνουν συνολικά την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μόνο 4 στους 10 δηλώνουν ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα αρχεία του Έπσταϊν, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Οκτώβριο.