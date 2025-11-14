Το θέμα του Έπσταϊν συνεχίζει να «χωρίζει» τον Τραμπ από τη βάση του MAGA

Η βάση του κινήματος «Make America Great Again» δεν έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα να αγνοήσει τις καταπατήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τους κανόνες και τα ηθικά πρότυπα: τη χυδαιότητα, τις διώξεις, την εκδίκηση απέναντι στους αντιπάλους του, τον προσωπικό του πλουτισμό όσο ήταν στην εξουσία, τις άνευ προηγουμένου διεκδικήσεις εκτελεστικής εξουσίας, αναφέρει η Washington Post.

Η στάση της κυβέρνησής του σχετικά με τις πληροφορίες για τα φρικιαστικά εγκλήματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν αποτελεί εξαίρεση. Η αποκάλυψη του τι περιέχουν τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι το πιο επίμονο ζήτημα που έχει δημιουργήσει βαθύ ρήγμα στη βάση του προέδρου, σε σημείο που κάποιοι που ασπάζονται την ετικέτα «MAGA» έχουν φτάσει ακόμη και να συμπορευτούν με Δημοκρατικούς.

Ο Έπσταϊν, που κάποτε συναναστρεφόταν την παγκόσμια ελίτ και θεωρούσε τον Τραμπ φίλο του, απαγχονίστηκε στο κελί του το 2019, αφού είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση δεκάδων κοριτσιών, ορισμένων μόλις 14 ετών.

«Πολλοί άνθρωποι στο MAGA αισθάνονται ότι η κυβέρνηση έχει διαφθαρεί»

Οι λεπτομέρειες όσων φέρεται να έχει κάνει ο Έπσταϊν ενίσχυσαν επίσης μια ευρύτερη αφήγηση που τροφοδότησε την άνοδο του Τραμπ και την οικοδόμηση του πολιτικού του κινήματος, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ο βουλευτής Ρο Κάνα (Δημοκρατικός – Καλιφόρνια).

«Πολλοί άνθρωποι στο MAGA αισθάνονται ότι η κυβέρνηση έχει διαφθαρεί και δεν νοιάζεται για τους απλούς Αμερικανούς», είπε ο Κάνα. «Ένας από τους λόγους που στήριξαν τον Τραμπ, παρότι ήταν ατελής, ήταν γιατί είπε: “Θα τα αποκαλύψω όλα. Θα τα διαλύσω όλα. Θα κυνηγήσω αυτή τη διεφθαρμένη ελίτ που σας έχει προδώσει και έχει καταστρέψει το αμερικανικό όνειρο.”»

Με αυτή την έννοια, η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν «ήταν πυρήνας της υπόσχεσης του Τραμπ», είπε ο Κάνα. «Δεν ήταν ένα τυχαίο ή περιφερειακό ζήτημα. Ήταν το κεντρικό του αφήγημα, ότι η διεφθαρμένη αμερικανική ελίτ είχε προδώσει τους ξεχασμένους Αμερικανούς.»

Αντιδρούν οι βουλευτές

Ο Κάνα και ο βουλευτής Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι) ηγούνται της προσπάθειας στη Βουλή μέσω ενός αιτήματος αποδέσμευσης (discharge petition), το οποίο θα ανάγκαζε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων. Με την καθυστερημένη ορκωμοσία της βουλευτού Αντελίτα Γκριχάλβα (Δημοκρατική από την Αριζόνα) την Τετάρτη, η οποία κέρδισε την ειδική εκλογή της 23ης Σεπτεμβρίου για την έδρα του πατέρα της μετά τον θάνατό του, συγκέντρωσαν τις απαραίτητες 218 υπογραφές.

Ο Τραμπ υποδαύλιζε θεωρίες συνωμοσίας για τον Έπσταϊν ήδη από το Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης τον Φεβρουάριο του 2015. Όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη του για τον Μπιλ Κλίντον, ο Τραμπ απάντησε: «Καλός τύπος». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου, έχει πολλά προβλήματα μπροστά του με το διάσημο νησί. Με τον Τζέφρι Έπσταϊν.»

Αλλά στις αρχές του έτους, αφού είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η «λίστα πελατών» του Έπσταϊν βρισκόταν στο γραφείο της και αναμενόταν να εξεταστεί, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι απογοήτευσε πολλούς στον κόσμο του MAGA, ανακοινώνοντας ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια λίστα στα αποδεικτικά στοιχεία.

«Τι συμβαίνει με τα “αγόρια” μου»

Στην πλατφόρμα του στα social media, το Truth Social, ο Τραμπ επιτέθηκε στους ίδιους του τους υποστηρικτές. «Τι συμβαίνει με τα “αγόρια” μου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα “κορίτσια”;»

«Είμαστε μία ομάδα, το MAGA, και δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε, καλώντας τους «να μην σπαταλούν χρόνο και ενέργεια στον Τζέφρι Έπσταϊν, κάποιον για τον οποίο δεν ενδιαφέρεται κανείς».

Οι Δημοκρατικοί ισχυρίστηκαν ότι ένας λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα) κράτησε τη Βουλή εκτός επίσημης συνεδρίασης κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού shutdown ήταν για να αφήσει το καθεστώς της Γκριχάλβα σε εκκρεμότητα και να αποτρέψει την ψηφοφορία για το αίτημα αποδέσμευσης.

Για τον Τραμπ, το καίριο ερώτημα μπορεί τελικά να μην είναι τι έκανε, αλλά τι γνώριζε. Λίγες ώρες πριν η Γκριχάλβα γίνει επίσημα μέλος του Κογκρέσου την Τετάρτη, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής δημοσιοποίησαν emails από την περιουσία του Έπσταϊν, στα οποία ο ατιμασμένος χρηματοδότης υπαινισσόταν ότι ο Τραμπ γνώριζε τις δραστηριότητες του Έπσταϊν με ανήλικα κορίτσια.

Σκύλος που δεν έχει... γαβγίσει ο Τραμπ

Σε ένα από αυτά, γραμμένο το 2011 προς τη Γκιλίν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπσταϊν που αργότερα καταδικάστηκε για sex trafficking, ο Epstein ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ είχε «περάσει ώρες στο σπίτι μου» με μία από τα θύματά του και περιέγραφε τον Τραμπ ως «σκύλο που δεν έχει γαβγίσει» στην εξελισσόμενη έρευνα. Σε ένα άλλο, αρχές του 2019, έγραφε στον συγγραφέα Μάικλ Γουόλφ ότι «φυσικά» ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια καθώς ζήτησε από τη ghislaine να σταματήσει» — πιθανή αναφορά σε δημοσιεύματα ότι η Μάξγουελ στρατολογούσε θύματα μεταξύ των εργαζομένων στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Τον Ιούλιο, σε συνεντεύξεις με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλάνς, η Μάξγουελ είπε ότι ο πρόεδρος «ποτέ δεν ήταν ακατάλληλος με κανέναν στις φορές που ήμουν μαζί του. Ήταν κύριος από κάθε άποψη.»

Έκτοτε έχει μεταφερθεί από ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στη Φλόριντα σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Τέξας. Και πιο πρόσφατα, Δημοκρατικοί στη Βουλή, επικαλούμενοι ανώνυμο πληροφοριοδότη, ανέφεραν ότι η Μάξγουελ προετοιμάζεται να ζητήσει επίσημα από τον Τραμπ να μειώσει την 20ετή ομοσπονδιακή της ποινή.

«Απάτη» ο σάλος για τον Έπσταϊν

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον σάλο γύρω από τον Έπσταϊν «απάτη». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εξέδωσε την Τετάρτη ανακοίνωση στην οποία υποστήριξε: «Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από κακόβουλες προσπάθειες να αποπροσανατολίσουν από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ, και οποιοσδήποτε Αμερικανός με κοινή λογική βλέπει ξεκάθαρα αυτή την απάτη και αυτή την προφανή απόπειρα αντιπερισπασμού από το γεγονός ότι η κυβέρνηση ξανανοίγει.»

Πιθανότατα θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι η ψηφοφορία για το αίτημα αποδέσμευσης να φτάσει στην Ολομέλεια. Μόλις τέσσερις Ρεπουμπλικανοί το έχουν υπογράψει, και είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του θα ασκήσουν έντονη πίεση στους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν κατά της δημοσιοποίησης των αρχείων.

Όμως ο Κάνα προέβλεψε ότι θα το στηρίξουν περισσότεροι από 50 Ρεπουμπλικανοί. Και αν συμβεί κάτι έστω κοντά σε αυτό, πρόσθεσε, θα σηματοδοτήσει «τη μεγαλύτερη απόρριψη του Τραμπ από τότε που κατέβηκε την κυλιόμενη σκάλα» πριν από μια δεκαετία και ξεκίνησε το πολιτικό κίνημα που σήμερα είναι γνωστό ως MAGA.

Ή, αν η ψηφοφορία καταλήξει στην αντίθετη κατεύθυνση, ίσως απλώς επιβεβαιώσει αυτό που το MAGA πιστεύει ανέκαθεν: ότι η ελίτ παίζει με διαφορετικούς κανόνες.