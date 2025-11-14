Στο στόχαστρο του Τραμπ μπαίνει Έλληνας εισαγγελέας - Ποιος είναι ο Πέτρος Σκανδαλάκης

Ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία της Τζόρτζια, σε σχέση με τις καταγγελίες περί εκλογικής νοθεία, είναι Ελληνοαμερικανός.

Πρόκειται για τον Πίτερ (Πέτρο) Σκανδαλάκη, ο οποίος ορίστηκε ειδικός εισαγγελέας μετά την αποχώρηση της εισαγγελέως που χειριζόταν αρχικά την υπόθεση.

Ποιος είναι ο Πέτρος Σκανδαλάκης

Ο Σκανδαλάκης, εκτελεστικός διευθυντής του Prosecuting Attorneys’ Council of Georgia, ανέλαβε μία από τις πιο πολιτικά φορτισμένες έρευνες των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ: την εξέταση πιθανής εμπλοκής αξιωματούχων στο σχέδιο των «ψευδοεκλεκτόρων» υπέρ του Τραμπ στις εκλογές του 2020.

Ο Σκανδαλάκης ορίστηκε ειδικός εισαγγελέας μετά την απομάκρυνση της εισαγγελέως Fani Willis λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα ήταν ο αντικυβερνήτης Μπαρτ Τζόουνς, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι συμμετείχε στο σχέδιο των «ψευδοεκλεκτόρων» υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από μελέτη καταθέσεων, εγγράφων και μηνυμάτων, ο Σκανδαλάκης κατέληξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης, κρίνοντας πως δεν προκύπτει ποινική πρόθεση.

Η απόφασή του προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις στην Τζόρτζια και έφερε τον Ελληνοαμερικανό εισαγγελέα στο προσκήνιο ως έναν από τους πιο σημαντικούς δικαστικούς παράγοντες σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να επηρεάζει το αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.