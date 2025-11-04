Σκάνδαλο Έπσταϊν: Ψάχνουν τη «διαδρομή» του χρήματος – Είχε λογαριασμούς σε Goldman Sachs και HSBC

Ο, καταδικασμένος για ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, είχε λογαριασμούς στην Goldman Sachs, στην HSBC και σε άλλες τράπεζες, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα. Οι αποκαλύψεις έγιναν σε σφραγισμένα έγγραφα που δημοσίευσε η JPMorgan, η οποία ήταν κάποτε η κύρια τράπεζα του Έπσταϊν, στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, όπου ο Έπσταϊν είχε ιδιωτική κατοικία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Έπσταϊν είχε έναν λογαριασμό στην Goldman Sachs και τρεις λογαριασμούς στην HSBC στην Ελβετία, όπως προκύπτει από αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που υπέβαλε η JPMorgan στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λίγο μετά τον θάνατό του.

Η έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, δεν περιείχε ποσά σε δολάρια ή λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις του Έπσταϊν με άλλες τράπεζες, αλλά ειδοποίησε τις αρχές για τις μεταφορές χρημάτων που πραγματοποίησε.

Σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email, η Goldman δήλωσε: «Τερματίσαμε τη σχέση μας με τον πελάτη μας κ. Έπσταϊν και τα περιουσιακά του στοιχεία μεταφέρθηκαν εκτός της εταιρείας το 2010». Η HSBC αρνήθηκε να σχολιάσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.