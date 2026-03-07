Φωτιά σε τρία σκάφη στο λιμάνι της Σύρου – Μεγάλη κινητοποίηση στην Ερμούπολη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε τρία σκάφη που βρίσκονταν σε νεωλκείο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Σύρου , προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, εκτός από την Πυροσβεστική, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές αλλά και πολίτες της περιοχής.

Πυκνοί καπνοί πάνω από την Ερμούπολη

Η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της Ερμούπολης και είναι ορατοί από διάφορα σημεία της πόλης. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα από τα σκάφη και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.