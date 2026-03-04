Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν καμένη σορό γυναίκας στο εσωτερικό του κτηρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της οδού Κολωνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου οικήματος.

Παρότι δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτήρια, οι αρχικές αναφορές για τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας επιβεβαιώθηκαν επίσημα από την Πυροσβεστική.