Φωτιά κατέστρεψε μέρος του εμβληματικού σιδηροδρομικού σταθμού της Γλασκώβης

Μερική κατάρρευση προκλήθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, στην πόλη της Γλασκώβης, από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 8 Μαρτίου.



Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο τετραώροφου εμπορικού κτιρίου. Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Συγκλονίζουν οι εικόνες που δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τον θολωτό τρούλο του κτιρίου.



Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η φωτιά συνέχιζε να καίει ακόμη και 10 ώρες μετά την εκδήλωσή της με αποτέλεσμα ένα μέρος του ιστορικού κτιρίου να καταρρεύσει.



Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η αρχή της φωτιάς με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την είσοδο του καταστήματος και κάποιον να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα. «Θεέ μου, είναι σαν έκρηξη», ακούγεται να λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας στο βίντεο. Την ίδια ώρα, στο σημείο ακούγονται δυνατοί κρότοι και σειρήνες.

Nearer the start of the Central fire. Wee got was doing his best until dragged away... in the nick of time pic.twitter.com/IcK8GHxSKo — Firhill (@Firhill40) March 8, 2026

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης, ο πιο πολυσύχναστος της Σκωτίας, εξυπηρετεί καθημερινά δρομολόγια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με απευθείας συνδέσεις προς το Εδιμβούργο και το Λονδίνο. Ο σταθμός έχει κλείσει προσωρινά, ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.



Ο σταθμός κατασκευάστηκε το 1873 και θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά κτίρια της πόλης.