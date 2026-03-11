Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και τραυματίες

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τρίτη, σε λεωφορείο σε μικρή πόλη της δυτικής Ελβετίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην πόλη Κέρτσερς, στο καντόνι Φριμπούρ, περίπου 20 χιλιόμετρα από την ελβετική πρωτεύουσα, τη Βέρνη.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε σκόπιμα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φριμπούρ, Φρεντερίκ Παπό, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενέργεια ενδέχεται να προήλθε από άτομο που επέβαινε στο λεωφορείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο φέρεται να έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία πριν ξεσπάσει η φωτιά.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. - Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Κρίστα Μπίλμαν, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Πανικός μεταξύ των επιβατών - Μαρτυρίες για αυτοπυρπόληση

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία, ενώ δύο ακόμη έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο λεωφορείο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε επίσης ότι στο περιστατικό δεν ενεπλάκη κανένα άλλο όχημα, αναφέρει το Reuters.

Το ελβετικό μέσο ενημέρωσης «20 Minutes» μετέδωσε ότι έχει στην κατοχή του βίντεο από το συμβάν, στο οποίο τραυματίας αναφέρει πως ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε, ρίχνοντας πάνω του βενζίνη πριν βάλει φωτιά.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό, τονίζοντας ότι οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Με σοκ και βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα ότι για ακόμη μία φορά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρή πυρκαγιά στην Ελβετία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι την Πρωτοχρονιά είχε σημειωθεί ακόμη μία μεγάλη τραγωδία στη χώρα, όταν πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 115.