Καρέ- καρέ η στιγμή που λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίγεται στις φλόγες στη Θεσσαλονίκης – Σερρών

Νέο αποκλειστικό υλικό φέρνει στο φως το Live Lagadas από τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα μετά την κατάσβεση, με το όχημα να έχει μετατραπεί σε ένα καμένο κουφάρι, χωρίς εσωτερικό, με εμφανή τα σημάδια της έντονης φωτιάς.

Η εικόνα μετά τη φωτιά

Στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται πως το λεωφορείο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Ειδικότερα, το εσωτερικό έχει καεί πλήρως, ενώ φαίνονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα που κρέμονται μετά την καταστροφή.

Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, υπάρχει ακόμα καπνός και θερμότητα στο σημείο.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης της φωτιάς που εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το βίντεο και τις πληροφορίες από το σημείο, συνολικά επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έφτασαν άμεσα στο σημείο της πυρκαγιάς.

Και μονάδα του ΚΤΕΛ στο σημείο

Στο σημείο βρέθηκε και μονάδα του ΚΤΕΛ, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα, αποτρέποντας πιθανή επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενη περιοχή.

Σοφούλα – Ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κομβικό σημείο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, κοντά στη Σοφούλα, όπου καθημερινά διέρχεται μεγάλος αριθμός οχημάτων.

Η εικόνα του καμένου λεωφορείου προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ για αρκετή ώρα υπήρξε επιβράδυνση της κυκλοφορίας.

