Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο «λαμπάδιασε» στη Σίνδο, σώος ο οδηγός

Παραλίγο δυστύχημα να συμβεί στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης ο πρωί της Τρίτης (3/2) όταν ένα αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες. Ευτυχώς την ώρα του συμβάντος το λεωφορείο δεν μετέφερε επιβάτες, καθώς κατευθυνόταν προς την έναρξη του δρομολογίου του.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα rthess.gr λόγω της πυρκαγιάς η ευρύτερη περιοχή γέμισε με πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μηχανική βλάβη στον κινητήρα και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα το πρόβλημα, αντέδρασε άμεσα και εγκατέλειψε το όχημα, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.