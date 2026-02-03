Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε λαϊκές για παρεμπόριο – Έπεσαν πρόστιμα 6.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 26-01-2026 έως 01-02-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 506 άτομα, συνελήφθη 1 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 432 προϊόντα παρεμπορίου.

