Breaking news icon BREAKING
NEWS

Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με βροχές και καταιγίδες - Πιο δύσκολη μέρα η Πέμπτη

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε λαϊκές για παρεμπόριο – Έπεσαν πρόστιμα 6.000 ευρώ

Οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 26-01-2026 έως 01-02-2026

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 26-01-2026 έως 01-02-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 506 άτομα, συνελήφθη 1 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 432 προϊόντα παρεμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader