Φλεγόμενα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη: Παραιτήσεις ζήτησε ο Κυρανάκης

Σοβαρές πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με αστικά λεωφορεία που παίρνουν φωτιά στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζήτησε την παραίτηση της διοίκησης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), επισημαίνοντας πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Αίτημα αποχώρησης της ηγεσίας του ΟΣΕΘ

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ζήτησε τις παραιτήσεις του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Τόσκα και του προέδρου Γιάννη Καλογερούδη. Το αίτημα ήρθε ως άμεση αντίδραση στη συσσώρευση επικίνδυνων συμβάντων, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία τόσο στους επιβάτες όσο και στους εργαζομένους στις συγκοινωνίες της πόλης. Ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε πως: «Η ασφάλεια στις μετακινήσεις είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi Λία Φωκά

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα αίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική και τεχνικές εκτιμήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα περισσότερα περιστατικά αποδίδονται σε μηχανολογικές βλάβες στον κινητήρα, που βρίσκεται στο πίσω μέρος των οχημάτων. Η έντονη καθημερινή καταπόνηση, οι μεγάλες αποστάσεις, η υπερθέρμανση και η παλαιότητα μέρους του στόλου, ακόμη και σε λεωφορεία που αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα μέσω leasing από το εξωτερικό, φαίνεται να δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Αν δεν υπάρξει άμεση αλλαγή, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την εικόνα των συγκοινωνιών ή την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά τον πραγματικό κίνδυνο ενός σοβαρού δυστυχήματος με επιβάτες. Παράλληλα, απειλείται και η εμπιστοσύνη στο σύστημα μετακινήσεων της πόλης, σε μια περίοδο που η Θεσσαλονίκη στηρίζεται όλο και περισσότερο στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Τα δύο περιστατικά

Σίνδος: Λεωφορείο στις φλόγες χωρίς επιβάτες (3/2/2026)

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Σίνδο, όταν αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο πριν ξεκινήσει το δρομολόγιό του.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi Λία Φωκά

Ευτυχώς, στο όχημα δεν επέβαιναν επιβάτες. Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη βλάβη, εγκατέλειψε το λεωφορείο και ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη στον κινητήρα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Ανατολική Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει (30/1/2026)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, συναγερμός σήμανε και στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο πήρε φωτιά στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μιχαήλ Ψελλού. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:40 το πρωί και κινητοποίησε τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε τραυματισμός. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, ωστόσο το συμβάν ενίσχυσε τις πιέσεις προς τη διοίκηση του ΟΣΕΘ.

Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη pic.twitter.com/gDvhaLc9Yz — Flash.gr (@flashgrofficial) January 30, 2026

Η θεσμική ευθύνη στο επίκεντρο

Σε αυτό το πλαίσιο, η πίεση προς τον ΟΣΕΘ εντείνεται, καθώς ο οργανισμός έχει την ευθύνη του συντονισμού, της εποπτείας και του ελέγχου του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να διασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους, διαφανείς διαδικασίες συντήρησης και σαφείς δικλίδες ασφαλείας προς όλους τους παρόχους.

Τα διαδοχικά περιστατικά δείχνουν πως το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο αλλά συστημικό, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αναβάθμιση του στόλου και των μηχανισμών ελέγχου, πριν ένα επόμενο συμβάν έχει πολύ πιο βαριές συνέπειες.

Η καταγγελία εργαζομένων οδηγών στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Τις ανησυχίες ενισχύει καταγγελία εργαζομένων οδηγών στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που λέει πως: «Από το 2022 ως τώρα έχουν καεί 20 αστικά λεωφορεία, ενώ ελλιπής είναι η συντήρηση τους». Τα δυο συμβάντα δεν είναι τα μοναδικά. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Επιχείρηση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ε.Κ.Θ.), κ. Παύλος Κοσκόζης από το 2022 έως σήμερα είχαμε συμβάντα με φωτιά σε 20 λεωφορεία ενώ αναφέρει ότι η συντήρηση των λεωφορείων είναι ελλιπής.

«Εμείς έχουμε ενημερώσει το υπουργείο Μεταφορών, τον ΟΣΕΘ, το υπουργείο Εργασίας, την Επιθεώρηση εδώ και 1,5 χρόνο ότι έχουμε ελλιπή συντήρηση στα λεωφορεία. Από το 2022 μέχρι τώρα έχουν καεί γύρω στα 20 λεωφορεία. Τα 14-15 είναι του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τρία του ΚΤΕΛ Σερρών και δύο του ΚΤΕΛ Κιλκίς από ότι ξέρω. Έχουν ενημερωθεί με επιστολή αλλά αδιαφορούν ενώ παράλληλα ζητήσαμε και συνάντηση στο υπουργείο για να τους θέσουμε τα προβλήματα αλλά αδιαφορούν» τόνισε ο κ. Κοσκόζης.

Περίπου 150 λεωφορεία όπως είπε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Κ.Θ. είναι EURO 5 δηλαδή «τελευταίας 15ετίας» ωστόσο όπως εξήγησε «δουλεύουν 30 ημέρες το μήνα, δεν σταματούν καθόλου» και με ελλιπή συντήρηση καταγράφονται τα συμβάντα με τις φωτιές.

«Περιμένουν λένε να έρθουν τα καινούργια και τα ηλεκτρικά οχήματα αλλά μέχρι τότε τι γίνεται; Θα καεί άνθρωπος και μετά θα είναι αργά μετά όλοι θα σκύψουν το κεφάλι. Για αυτό τους θέσαμε στο υπουργείο προ των ευθυνών τους» είπε ο κ. Κοσκόζης προσθέτοντας ότι τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που εκτελούν τα δρομολόγια των αστικών γραμμών δεν διαθέτουν βιβλίο βλαβών.

«Δεν μπορεί ένα λεωφορείο αστικό να μην έχει βιβλίο βλαβών όπως προβλέπεται από το νόμο. Ο οδηγός στο βιβλίο όταν το αφήνει γράφει σε αυτό αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο όχημα έτσι ώστε να το δει ο υπεύθυνος τεχνικός και αν εκτιμά ότι το λεωφορείο είναι εντάξει να υπογράψει ότι μπορεί να εκτελέσει το δρομολόγιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο βιβλίο όπως έχουν όλα τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ» τόνισε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, ότι σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου ένα χρόνο στον ΟΣΕΘ με παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Μεταφορών οι εργαζόμενοι είχαν αναφερθεί στο θέμα του βιβλίου βλαβών και τότε «μας είχαν πει ότι αυτό είναι πολύ εύκολο θα γίνει και φυσικά δεν έγινε και δεν υπάρχει βιβλίο βλαβών».

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το θέμα έχει τεράστιες διαστάσεις και ανησυχούν για την ασφάλεια των επιβατών αλλά και των οδηγών των λεωφορείων και επισημαίνουν ότι: «Εκτελούμε ένα μεταφορικό έργο που πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και το οποίο μεταφορικό έργο πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με το χιλιόμετρο».

«Είναι υπεύθυνο το υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΣΕΘ που δίνουν τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη για να εκτελείται το μεταφορικό έργο, θα πρέπει να κάνουν ελέγχους και να τηρούνται οι νόμοι» κατέληξε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Κ.Θ.