Θεσσαλονίκη: Πετούσαν σε χωράφια τόνους μπάζα από μεγάλο έργο 7 εκ. ευρώ (ΦΩΤΟ)

Συνελήφθησαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης συνολικά 4 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, από την αστυνομία εντοπίστηκαν 2 αγροτεμάχια στην περιοχή της Σίνδου, στα οποία υπήρχαν όγκοι απορρίψεων μεγάλων ποσοτήτων στερεών σύμμεικτων αποβλήτων, από εργασίες εκσκαφών.

Διαβάστε περισσότερα για τους ασυνείδητους που πετούσαν τόνους από μπάζα σε χωράφι στη Θεσσαλονίκη.