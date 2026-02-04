Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη με ειδικό αεροπλάνο του ΕΚΑΒ έφτασε ο 20χρονος τραυματίας

Λίγο πριν τις 13:00 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 20χρονο τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ που ενεπλάκη στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία και οδήγησε επτά φίλους του στον θάνατο.

Το νεαρό παιδί νοσηλευόταν επί 6 ημέρες στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα καθώς από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη ενώ υποβλήθηκε και σε έκτακτη επέμβαση προκειμένου να του αφαιρεθεί ένα οίδημα στο κεφάλι.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 20χρονο για να τον μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία του. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός οπαδός θα μεταφερθεί στο ΤΕΠ και θα νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς παραμένει διασωληνωμένος.

Οι γιατροί του νοσοκομείου θα υποβάλουν τον 20χρονο σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες αλλά και σε όποια άλλη εξέταση κριθεί απαραίτητη από τους ιατρούς, σύμφωνα με τη voria.gr

Τον νεαρό οπαδό συνοδεύουν άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ έξω από το ΤΕΠ έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του νεαρού.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ:

«Το ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, την προγραμματισμένη αεροδιακομιδή επαναπατρισμού και του τρίτου Έλληνα τραυματία, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Pius Brinzeu» στην Τιμισοάρα. Ο ασθενής, διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση, αφίχθη στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για περαιτέρω νοσηλεία.

Συγκεκριμένα, στις 08:15 π.μ., το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών. Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα και την ολοκλήρωση της ιατρικής παράδοσης – παραλαβής του ασθενούς από το τοπικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Εκεί, Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, στελεχωμένη με ιατρό και διασώστες, ανέλαβε την άμεση διακομιδή του προς το Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου», όπου το προσωπικό είχε τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και τη συνέχεια της νοσηλείας του

Η αποστολή οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ το οποίο ήταν σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προγραμματιστεί η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό κρίθηκε ιατρικά εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας (ΚΕΠΥ-ΒΕ/ΕΚΑΒ), σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών και το Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τον πλήρη επιχειρησιακό συντονισμό όλων των σταδίων της διαδικασίας-από τον προγραμματισμό της πτήσης και την ιατρική παραλαβή έως την υποδοχή στο αεροδρόμιο και την ασφαλή διακομιδή στο νοσοκομείο.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΚΑΒ εύχονται στον τραυματία ταχεία ανάρρωση και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του».