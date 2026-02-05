Στη Θεσσαλονίκη 267 μαθητές – Για τη 2η Πανελλήνια Μαθητική Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας

Η 2η Πανελλήνια Μαθητική Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας Τμήμα και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026. Η Ολυμπιάδα θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), από τις 11.30 π.μ., με διάρκεια 2 ωρών.

