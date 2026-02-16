ΟΣΥ: Νέα εποχή στις μετακινήσεις ΑμεΑ με δωρεάν On-Call Μεταφορές

Η προσβασιμότητα στην πόλη δεν είναι απλώς μια τεχνική προδιαγραφή, είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού μας. Σε μια προσπάθεια να σπάσει τα δεσμά του κοινωνικού αποκλεισμού και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες μετακίνησης σε όλους, η Οδικές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Ενισχύει τις υπηρεσίες της με την ένταξη νέων, υπερσύγχρονων οχημάτων Mercedes-Benz Sprinter στον στόλο της εταιρείας, μέσω λειτουργικής μίσθωσης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις On-Call μεταφορές ατόμων με αναπηρία σε όλη την Αττική.

Τα συγκεκριμένα οχήματα διαθέτουν:

• Ηλεκτρική ράμπα αμαξιδίων τελευταίας τεχνολογίας για ταχεία και ασφαλή επιβίβαση.

• Ειδικές δέστρες ασφαλείας που εκμηδενίζουν τους κραδασμούς κατά τη μεταφορά.

• Καθίσματα συνοδών, επιτρέποντας στους επιβάτες να ταξιδεύουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

• Customizable εσωτερική διαμόρφωση, ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δρομολογίου.

• Η συνεργασία με τη διοίκηση της ΟΣΥ υπήρξε άψογη, με κοινό στόχο να τεθούν στην κυκλοφορία οχήματα που δεν «μεταφέρουν» απλώς, αλλά «φροντίζουν» τον επιβάτη.

Η Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ: Πάνω από 2.500 Δρομολόγια Ζωής

Η Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ της ΟΣΥ επιτελεί ένα έργο που συχνά περνά απαρατήρητο από το ευρύ κοινό, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για εκατοντάδες συμπολίτες μας. Απευθύνεται σε εκείνους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το συμβατικό συγκοινωνιακό δίκτυο, είτε λόγω κινητικών δυσκολιών είτε επειδή οι προορισμοί τους βρίσκονται σε σημεία όπου τα τυπικά λεωφορεία δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρόσβασης. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας είναι πλήρως δωρεάν για όλα τα ΑμεΑ. Δεν πρόκειται για μια απλή παροχή, αλλά για μια συνειδητή επιλογή κοινωνικής ευαισθησίας. Η διοίκηση της εταιρείας αντιμετωπίζει τη μετακίνηση ως αναφαίρετο δικαίωμα και όχι ως προνόμιο.

Διεθνής Παρουσία και Υψηλές Προδιαγραφές

Η αξιοπιστία της ΟΣΥ στις ειδικές μεταφορές επιβεβαιώθηκε και σε διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή των λεωφορείων της στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών σε αμαξίδιο (Ιούλιος 2021) ήταν καθοριστική. Η μεταφορά αθλητών και προσωπικού από το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προς τα ξενοδοχεία και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) έγινε με απόλυτη επιτυχία, προβάλλοντας το πρόσωπο μιας Ελλάδας που σέβεται την προσπάθεια και τον αθλητισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τα ειδικά Mercedes-Benz Sprinter, το σύνολο των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. είναι πλέον χαμηλοδάπεδα. Η πλειοψηφία τους ενσωματώνει:

• Σύστημα επιγονάτισης, που χαμηλώνει το όχημα προς την πλευρά της αποβάθρας.

• Ειδική εκτεινόμενη ράμπα, κάνοντας την επιβίβαση αμαξιδίων παιχνίδι.

• Ειδικό χώρο τοποθέτησης και ασφάλισης, προσφέροντας σταθερότητα κατά τη διαδρομή.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την On-Call υπηρεσία;

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή για τον χρήστη. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Στοιχεία Επικοινωνίας & Προγραμματισμού: Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210-4270748. Ώρες Προγραμματισμού: 08:00 έως 14:00 Κόστος: Δωρεάν.

Κάθε ένα από τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα μπορεί να μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια 3 έως 4 αναπηρικά αμαξίδια ταυτόχρονα, ενώ προβλέπονται θέσεις για συνοδούς ή άτομα με προβλήματα στήριξης που δεν χρησιμοποιούν αμαξίδιο.