Μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν από πυραυλική επίθεση

Η κρατική τηλεόραση του Μπαχρέιν επιβεβαίωσε αναφορές για πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση στο χωριό Μααμίρ, αναφέροντας ότι οι αρχές κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο της Bahrain Petroleum Company.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι μία από τις εγκαταστάσεις του, σε βιομηχανική ζώνη που φιλοξενεί διυλιστήριο πετρελαίου, δέχθηκε επίθεση, ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι είδε καπνό να υψώνεται από την περιοχή.

«Μία εγκατάσταση στο Μαάμιερ αποτέλεσε στόχο, και οι αρμόδιες αρχές χειρίζονται το περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

According to reports, multiple Iranian impacts were recorded at US military sites in #Bahrain. pic.twitter.com/PCPA7rK3xG — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 5, 2026

Αναφορές για νέες εκρήξεις στο Αμπού Ντάμπι

Κάτοικοι της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπού Ντάμπι, αναφέρουν ότι άκουσαν μια σειρά από δυνατές εκρήξεις, με την αεράμυνα των ΗΑΕ να ανταποκρίνεται σε απειλή πυραύλων.

«Τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίνονται επί του παρόντος σε απειλή πυραύλων» αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών σε δήλωση στο X.