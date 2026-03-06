Ράλι ανόδου για την τιμή του πετρελαίου: Ξεπέρασε σήμερα τα 90 δολάρια το brent

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο την Παρασκευή (6/3), θέτοντας το αργό πετρέλαιο σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και χρόνια, καθώς οι διαταραχές στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή και η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ αναστατώνουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.



Το αργό πετρέλαιο (Brent) διαπραγματευόταν πάνω από 88 δολάρια ανά βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών, σημειώνοντας άνοδο άνω του 6% την ημέρα φτάνοντας τα 91,2 δολάρια το βαρέλι λίγο μετά τις 17:00, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο αναφοράς West Texas Intermediate σκαρφάλωσε περίπου στα 85,90 δολάρια ανά βαρέλι, κερδίζοντας πάνω από 4,80 δολάρια. Το αργό πετρέλαιο Murban - ένα βασικό πετρέλαιο αναφοράς στη Μέση Ανατολή - πλησίαζε το όριο των 100 δολαρίων στα 99,60 δολάρια ανά βαρέλι.



Το ράλι ολοκληρώνει μια εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, και αυξανόμενων φόβων για την ασφάλεια της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ.



Αυτή η στενή πλωτή οδός διαχειρίζεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου, καθιστώντας την ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία συμφόρησης στο παγκόσμιο πετρελαϊκό σύστημα. Ακόμη και μερικές διαταραχές ή αντιληπτοί κίνδυνοι για την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μπορούν να προκαλέσουν ραγδαίες μεταβολές των τιμών, καθώς οι traders αγωνίζονται να καθορίσουν τις τιμές τους λόγω της αβεβαιότητας στην προσφορά.

Η τελευταία άνοδος έχει ωθήσει το πετρέλαιο προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων περίπου τεσσάρων ετών, σημειώνει το oilprice.com.

Φόβος για ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι

Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Κόλπο θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός μερικών εβδομάδων και θα προκαλέσουν αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 150 αμερικανικά δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Σάαντ αλ-Καάμπι σε συνέντευξη στους Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα.

«Όσες χώρες δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε να το πράξουν τις επόμενες λίγες ημέρες που αυτό συνεχίζεται. Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», δήλωσε ο Κάαμπι στους FT.

Ο Κάαμπι είπε ακόμη πως ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματήσει αμέσως, το Κατάρ θα χρειαστεί «εβδομάδες ή μήνες» προκειμένου να επιστρέψει σε έναν κανονικό κύκλο διανομών.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξακολούθησε να εξαπολύει πλήγματα σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η παραγωγή LNG αντιστοιχεί περίπου στο 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού και παίζει μεγάλο ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης τόσο στις ασιατικές όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αν και δεν έχουν προκληθεί ζημιές στις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Κατάρ, οι συνέπειες στις παράκτιες επιχειρήσεις αναθεωρούνται ακόμη, είπε ο Κάαμπι στην εφημερίδα.