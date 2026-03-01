Νέα ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν - Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Μανάμα

Νέα επίθεση από το Ιράν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1.3.26) σε ξενοδοχείο στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Το Crowne Plaza υπέστη μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των ενοίκων ή του προσωπικού.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν νέες απειλές.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, όταν ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο δεξαμενόπλοιο Skylight. Το πλοίο, που οι αμερικανικές αρχές θεωρούν μέρος του «σκιώδους στόλου» (shadow fleet) του Ιράν, δέχθηκε πυρά με την κατηγορία της «παράνομης διέλευσης», τυλίχθηκε στις φλόγες και άρχισε να βυθίζεται, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου 5 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Κασάμπ.

BREAKING:



Iranian forces attacked a tanker from their own “shadow fleet” in the Strait of Hormuz, causing it to catch fire and begin sinking.



The ship was targeted for allegedly “illegally passing” through the strait.



The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian… pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Το Skylight, με σημαία Παλάου, μετέφερε 20 ναυτικούς: 15 Ινδούς και 5 Ιρανούς υπηκόους. Παρά τη σφοδρότητα του επεισοδίου, όλο το πλήρωμα απομακρύνθηκε εγκαίρως από το πλοίο. Ωστόσο, τέσσερις ναυτικοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.