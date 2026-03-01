Νέα ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν - Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Μανάμα
Το ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χτυπήθηκε από ιρανική επίθεση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Νέα επίθεση από το Ιράν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1.3.26) σε ξενοδοχείο στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Το Crowne Plaza υπέστη μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των ενοίκων ή του προσωπικού.
Η αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν νέες απειλές.
Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Ένα πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, όταν ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο δεξαμενόπλοιο Skylight. Το πλοίο, που οι αμερικανικές αρχές θεωρούν μέρος του «σκιώδους στόλου» (shadow fleet) του Ιράν, δέχθηκε πυρά με την κατηγορία της «παράνομης διέλευσης», τυλίχθηκε στις φλόγες και άρχισε να βυθίζεται, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας.
Σύμφωνα με το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου 5 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Κασάμπ.
Το Skylight, με σημαία Παλάου, μετέφερε 20 ναυτικούς: 15 Ινδούς και 5 Ιρανούς υπηκόους. Παρά τη σφοδρότητα του επεισοδίου, όλο το πλήρωμα απομακρύνθηκε εγκαίρως από το πλοίο. Ωστόσο, τέσσερις ναυτικοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.