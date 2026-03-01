«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε κοντά στην Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναβρασμό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μετά τη χθεσινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με εκατοντάδες πυραύλους και drones, προκαλώντας εκρήξεις, τραυματισμούς και θανάτους σε περιοχές όπως το Ντουμπάι, το Κατάρ, η Μανάμα και το Ομάν.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 20 έχουν τραυματιστεί από χτύπημα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην Μπέιτ Σεμές, κοντά στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Aljazeera. Ο πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, μια συναγωγή και ένα δημόσιο καταφύγιο.

🚨AFTERMATH: Jerusalem after Iranian missile hit.pic.twitter.com/V3M0psr3Ht — Sardar Saqlain Nahra (@SardarNahra) March 1, 2026

Οι διασώστες ανέσυραν ένα ακόμη πτώμα από τα ερείπια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε εννέα. Η περιοχή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι ομάδες πρώτων βοηθειών συνεχίζουν να παρέχουν ιατρική φροντίδα στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 28 άτομα μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, καθώς οι διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένα θύματα.

REUTERS/Ammar Awad

Οι Φρουροί ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις ευρείας κλίμακας

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων "μεγάλης κλίμακας" εναντίον "του εχθρού", την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.



"Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης 'Ειλικρινής υπόσχεση 4' εναντίον του εχθρού", ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.



Στόχος το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Mε τέσσερις πυραύλους από το Ιράν έγινε στόχος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το δεύτερο που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι Αμερικανοί ωστόσο το διαψεύδουν. Πιο συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο, αναφέρει ότι το USS Abraham Lincoln έγινε στόχος επίθεσης με ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι δεν το πλησίασαν και δεν προκάλεσαν ζημιές. Η ιρανική επίθεση δεν επηρέασε το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, επισημαίνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπήθηκε από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους.

Σχετικά με την Επιχείρηση «Αληθινή Υπόσχεση 4», το IRGC δήλωσε ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσφατες επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η δήλωση ανέφερε ότι το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ χτυπήθηκε στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Στη δήλωση προστίθεται επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εισέλθει σε μια «νέα φάση» στρατιωτικής αντιπαράθεσης και ότι οι επιχειρήσεις στην ξηρά και στη θάλασσα θα ενταθούν.