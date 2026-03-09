Ελβετία: Αποζημιώνονται οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 ευρώ) σε επιζήσαντες και οικογένειες θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά, όπου 41 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.

Στο «μικροσκόπιο» ο δήμαρχος

Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

Η έρευνα της εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκαν πρόσφατα ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά κι άλλοι τέσσερις τοπικοί αξιωματούχοι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ