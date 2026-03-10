Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες σε φλεγόμενο λεωφορείο - Αναφορές για άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε

Ένα λεωφορείο της ελβετικής υπηρεσίας ταχυδρομείων τυλίχθηκε ολοσχερώς στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης στην κοινότητα Κέρτζερς της Ελβετίας. Σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία, ο αριθμός των ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τα μεσάνυχτα, είναι στους έξι, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, ενώ η αιτία του συμβάντος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Κέρζερς, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ολική καταστροφή του λεωφορείου

Το λεωφορείο πήρε ξαφνικά φωτιά και καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Βίντεο και μαρτυρίες επιβεβαιώνουν το περιστατικό.

🚨 A man set himself on fire aboard a bus in Kerzers, Switzerland, leaving multiple people injured.



pic.twitter.com/Ot2hWEwIbd — Breaking911 (@Breaking911) March 10, 2026

Η Καντονική Αστυνομία Φρειβούργου έχει πλέον επιβεβαιώσει το γεγονός. Τα βίντεο δείχνουν φλόγες να υψώνονται μέτρα πάνω από το φλεγόμενο όχημα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε. «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες σε βίντεο.

EPA/LAURENT MERLET

Στο βίντεο, ο άνδρας με το πρόσωπο καλυμμένο με αιθάλη ρωτιέται τι συνέβη. «Ένας άντρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα», απαντά στα αλβανικά. Στη συνέχεια κουνάει τα χέρια του και συνεχίζει: «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε!» Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν το ίδιο πράγμα. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου ελικοπτέρου διάσωσης.