Ελβετία: Συναγερμός λόγω εκτροχιασμού τρένου με δεκάδες επιβάτες - Έρευνες για πιθανή χιονοστιβάδα

Ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στο καντόνι Βαλαί, στην Ελβετία σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές Αρχές.

Γύρω στις 7 η αστυνομία έλαβε αναφορά για εκτροχιασμό τρένου κοντά στο χωριό Γκόπενσταϊν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες. Εκπρόσωπος των Αρχών του καντονιού επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο 20 Minutes ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και ο τύπος του συρμού που εμπλέκεται, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί επίσημα.

80 επιβάτες στο τρένο

Σύμφωνα με την εφημερίδα Walliser Bote, το περιφερειακό τρένο RE1 αναχώρησε από το Brig στις 6:12 π.μ. Περίπου 80 επιβάτες επέβαιναν στον συρμό τη στιγμή του συμβάντος.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει ανασταλεί πλήρως στη γραμμή μεταξύ Φρούτιγκεν και Μπριγκ. Σύμφωνα με το 20 Minutes, πιθανολογείται ότι η αιτία του εκτροχιασμού ήταν χιονοστιβάδα. Οι διακοπές στα δρομολόγια αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως τις 4 μ.μ., ενώ προβλέπονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Πιθανή χιονοστιβάδα να έπληξε τις γραμμές

Νωρίτερα το πρωί, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB), ανακοίνωσαν ότι η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Γκόπενσταϊν και Μπριγκ παραμένει κλειστή λόγω χιονοστιβάδας, με τη διακοπή της κυκλοφορίας να αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 16:00 τοπική ώρα.

Αν και αρχικά δεν είχε επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ της χιονοστιβάδας και του εκτροχιασμού, τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να προκάλεσε το ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία εκφράζονται φόβοι για πολλούς τραυματίες. Ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες ώρες, καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.