Ισπανία: Αποκαλυπτική μαρτυρία Ελληνίδας που έκανε το δρομολόγιο την ίδια μέρα

Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία με τουλάχιστον 39 νεκρούς. Η Δήμητρα Κουμουνδούρου, κάτοικος Ανδαλουσίας, πέρασε από το σημείο που σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα, περίπου δύο ώρες πριν.

«Έφυγα από τη Μαδρίτη στις 15:05 και κατέβηκα στη Μάλαγα. Έφτασα στις 6 παρά 10 στη Μάλαγα και αυτό το τρένο... Ταξίδευα με την ίδια εταιρεία...», δήλωσε στο Mega, η κοπέλα.



Και συνέχισε: «Το μοιραίο τρένο έφυγε γύρω στα 50 λεπτά αφότου εγώ έφτασα. Ήμουν καθ’ οδόν, οδηγούσα να έρθω στο σπίτι μου, και άρχισαν να μου στέλνουν φίλοι μου που ήξεραν ότι ταξιδεύω... Είχα αλλάξει και το εισιτήριό μου γιατί ήταν να φύγω πιο αργά από τη Μαδρίτη».



Περνώντας από το σημείο του εκτροχιασμού, η κοπέλα θυμάται: «Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Η μόνη διαφορά που υπήρχε ήταν ότι το τρένο πήγαινε λίγο πιο αργά σε εκείνη τη ζώνη, γιατί τα τρένα συνήθως πάνε γύρω στα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Πήγαινε λίγο πιο αργά και απλά, επειδή χάζευα στην οθόνη, το είδα και μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα, συζήτησα με μια φίλη μου στο WhatsApp και της το έστειλα ότι πάει λίγο αργά το τρένο. Αυτό, φαντάζομαι, ότι δεν είναι συμπτωματικό. Και πάλι όμως το τρένο έφτασε στην ώρα του».



Η κοπέλα εξήγησε ότι τα τρένα της συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας είναι υπερσύγχρονα: «Είναι ιδιωτική εταιρεία που χρησιμοποιεί το δίκτυο κανονικά, όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες. Βέβαια, τα τρένα της είναι πολύ πιο μοντέρνα, πολύ πιο καινούργια. Είναι φανταστικά τρένα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια τρένα, για παράδειγμα. Με ρωτούν φίλοι μου από την Ελλάδα και λέω ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τα Τέμπη και όλο αυτό. Εδώ είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ήταν ένα σημείο που είναι ευθύ, δεν έχει στροφές, τηρούσαν τα όρια ταχύτητας και τα δύο τρένα και πήγαιναν με λιγότερη ταχύτητα. Είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ λυπηρό».



Η ίδια δηλώνει σοκαρισμένη: «Προφανώς έπαθα σοκ. Γιατί είναι νορμάλ για τον κάθε άνθρωπο να σκεφτεί ότι... Είναι πάρα πολύ κρίμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και αυτούς που έχουν τραυματιστεί. Είναι μία τραγική στιγμή για τη χώρα».