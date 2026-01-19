Ισπανία: Βίντεο σοκ από το εσωτερικό του τρένου λίγο μετά τη σύγκρουση με τους 39 νεκρούς

Θρήνος επικρατεί στην Ισπανία μετά το σοκαριστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 επιβάτες με άλλους 100 να τραυματίζονται. Από τους 100, οι 43 νοσηλεύονται εκ των οποίων 12 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ένα παιδί.

Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα: 300 στο τρένο Iryo Μάλαγα-Μαδρίτη και 184 στο τρένο Alvia Μαδρίτη-Ουέλβα. Το περιστατικό συνέβη όταν ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ιταλική εταιρεία ανέφερε ότι το τρένο που ενεπλάκη στο ατύχημα είχε υποβληθεί στον τελευταίο έλεγχο πριν τρεις ημέρες.

Βίντεο που καταγράφηκαν αμέσως μετά την τραγωδία δείχνουν διασώστες να επιχειρούν στο σημείο και επιβάτες να περιμένουν να βγουν από τα σπασμένα παράθυρα βαγονιών που είχαν ανατραπεί, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Πράκτορες της Μονάδας Δικαστικής Αστυνομίας της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του σοβαρού σιδηροδρομικού ατυχήματος, έχουν αρχίσει να λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες της τραγωδίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα El Pais. ε

Σε αυτούς τους μάρτυρες περιλαμβάνονται τόσο επιβάτες των τρένων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα όσο και μέλη του πληρώματος του τρένου. Η διαδικασία αποτελεί μέρος της έρευνας που ξεκίνησε η Guardia Civil υπό τη διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικών και Προκαταρκτικών Ερευνών του Πρωτοδικείου, Plaza 2, στο Montoro (Κόρδοβα), το οποίο βρισκόταν σε υπηρεσία όταν συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή εικόνων και δειγμάτων από μέλη της Κεντρικής Ομάδας Ερευνών Τόπου Εγκλήματος (ECIO) της Υπηρεσίας Εγκληματολογίας, τα οποία αναπτύχθηκαν από τη Μαδρίτη.

Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης, στα οποία διακρίνονται συντρίμμια κοντά σε σήραγγα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι προσπάθειες απεγκλωβισμού συνεχίζονται στο ένα από τα δύο τρένα, ενώ στο άλλο έχουν ολοκληρωθεί.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα που μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό λεπτομέρειες για το δυστύχημα αναφέρουν ότι η αδυναμία επιβεβαίωσης της ταυτότητας των νεκρών προκαλεί σύγχυση στους οικείους τους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ταξίδευαν με τα τέσσερα βαγόνια του τρένου Alvia. «Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να φέρουμε λίγη ηρεμία σε όλες αυτές τις οικογένειες, επειδή η αβεβαιότητα είναι τρομερή», τόνισε η δήμαρχος της Ουέλβα, Πιλάρ Μιράντα, μετά τη σιωπηλή αγρυπνία.

Η καταγγελία για τεχνικά προβλήματα στη γραμμή

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα πάντα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα ζητήματα στη γραμμή Adamuz-Villanueva έφτασαν στη Γερουσία το περασμένο καλοκαίρι, μετά από ερώτηση του Λαϊκού Κόμματος. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε τότε ότι είχε αντιμετωπίσει δύο «τεχνικά περιστατικά που επηρέαζαν τα συστήματα σηματοδότησης».

Ο διαχειριστής σιδηροδρομικών υποδομών, Adif, είχε προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες για τουλάχιστον οκτώ τεχνικά περιστατικά στο τμήμα υψηλής ταχύτητας. Τα περισσότερα από τα προβλήματα σχετίζονταν με το σύστημα σηματοδότησης, αν και υπήρχαν επίσης προβλήματα με τις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες υποδομές.

Σάντσεθ και οι μονάρχες στον τόπο της τραγωδίας

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται ήδη στον τόπο του ατυχήματος, έχοντας ακυρώσει το πρόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού του στο Φόρουμ του Νταβός. Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια αναμένεται να ταξιδέψουν στην περιοχή την Τρίτη, καθώς σήμερα βρίσκονται στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι τελικός.