Εθνικό πένθος στην Ισπανία: Η μάχη με τα συντρίμμια των τρένων - Θρίλερ με τους αγνοουμένους

Η Ισπανία βρίσκεται βυθισμένη στη θλίψη, με την πολιτεία να έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/1) κοντά στην πόλη Αδαμούθ.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός για να βρεθεί στο σημείο της καταστροφής, υποσχόμενος πλήρη διαφάνεια στην έρευνα. «Θα βρούμε την αλήθεια και θα ενημερώσουμε το κοινό με απόλυτη σαφήνεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση, σύμφωνα με την ABC, έχει θέσει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι αμέλησε να θέσει αυστηρούς κανόνες που θα βελτίωναν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το θρίλερ της ταυτοποίησης και οι 40 αγνοούμενοι

Την ώρα που η χώρα πενθεί, η αγωνία για την τύχη των επιβατών κορυφώνεται. Αν και ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 40 νεκρούς, η ταυτοποίηση των σορών αποδεικνύεται μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η El Mundo. Μέχρι στιγμής, μόνο πέντε από τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα, ενώ 43 οικογένειες έχουν δηλώσει την εξαφάνιση αγαπημένων τους προσώπων στην Πολιτοφυλακή.

Στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κόρδοβα έχει στηθεί ένα Κέντρο Ενοποίησης Δεδομένων (CID), όπου συλλέγονται δείγματα DNA από συγγενείς, καθώς πολλοί από τους αγνοούμενους ενδέχεται να βρίσκονται ανάμεσα στις σορούς που παραμένουν εγκλωβισμένες κάτω από τους τόνους σιδερικών. Παράλληλα, 13 από τους 39 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας τη δική τους μάχη για τη ζωή.

Εμπόδια στην απομάκρυνση των συντριμμιών

Η επιχείρηση ανάσυρσης και καθαρισμού του σημείου εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς λόγω της γεωγραφίας της περιοχής. Το δυστύχημα συνέβη στους πρόποδες της οροσειράς Sierra Morena, όπου το δύσβατο έδαφος εμποδίζει την πρόσβαση των βαρέων μηχανημάτων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται σε δύο βαγόνια που έχουν καταλήξει στο βάθος ενός αναχώματος τεσσάρων μέτρων. Οι διασώστες εκτιμούν ότι περίπου 50 άτομα επέβαιναν σε αυτά τα βαγόνια και οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων έχουν πλέον εξανεμιστεί. Η χρήση μεγάλων γερανών είναι απαραίτητη για την ανύψωση των συντριμμιών, όμως η αστάθεια του εδάφους καθυστερεί την ασφαλή τοποθέτησή τους.

Το «μοιραίο» λάθος στις ράγες

Η ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ανέλαβε την υπόθεση εστιάζει σε μια αλληλουχία γεγονότων που διήρκεσε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά της η El Pais. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία:

Το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo (Μάλαγα-Μαδρίτη) εκτροχιάστηκε πρώτο, πιθανότατα λόγω μιας ρωγμής στις ράγες που προκλήθηκε από ελαττωματική συγκόλληση.

Πριν προλάβει το σύστημα ασφαλείας να αντιδράσει, το τρένο της RENFE (Μαδρίτη-Ουέλβα) που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, προσέκρουσε πάνω στα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Το παράδοξο είναι ότι το δυστύχημα συνέβη σε μια ανακαινισμένη γραμμή, στην οποία είχαν επενδυθεί πρόσφατα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η Ένωση Μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για φθορές στις ράγες ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, στοιχείο που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

«Βλέπαμε ανθρώπινα μέλη»

Οι 481 επιβάτες που επέβαιναν στους δύο συρμούς έζησαν στιγμές απόλυτου τρόμου. «Εκτοξευτήκαμε στον αέρα. Το μόνο που άκουγα ήταν φωνές και το σκοτάδι να μας περιβάλλει», περιγράφει η Ροθία Φλόρες, επιζήσασα του δυστυχήματος. Άλλοι επιβάτες περιέγραψαν σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου, με ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από τις στέγες των βαγονιών, ενώ η εικόνα των διαμελισμένων σωμάτων έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη όσων κατάφεραν να βγουν σώοι.

Η τοπική κοινωνία στο Άδαμουζ παραμένει στο πλευρό των διασωστών, με εθελοντές να παρέχουν ρούχα και κουβέρτες, αποδεικνύοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης μπροστά στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή της Ισπανίας από το 2013.