Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Στους 42 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, μετά τον εντοπισμό ακόμη ενός θύματος το απόγευμα της Τρίτης στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, σχεδόν 48 ώρες μετά την τραγωδία, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο και δεν αποκλείεται να εντοπιστούν και άλλα θύματα.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια του τρένου της Renfe σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε ενδεχόμενο σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.