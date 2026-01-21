Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ανάμεσα στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Χετάφε και γενικότερα το ισπανικό ποδόσφαιρο, μετά το τραγικό δυστύχημα με τρένα στην Ανδαλουσία που κόστισε τη ζωή σε 42 ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο πατέρας του νεαρού αριστερού μπακ της Χετάφε, Νταβίντ Κορδόν Μάντσα, γνωστού ως «Νταβίντσι», γεγονός που συγκλόνισε την ποδοσφαιρική κοινότητα της Ισπανίας.

Ο γιός του αδικοχαμένου Νταβίντ Κορδόν,, Νταβίντσι/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο και της Σεβίλλης και διεθνής με τις μικρές εθνικές της Ισπανίας, συγκαταλεγόταν στους αγνοούμενους. Το βράδυ της Τρίτης (20/01) επιβεβαιώθηκε πως η σορός που βρέθηκε ανήκει σε εκείνον.



Ο Νταβίντ Κορδόν Κάνο είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να περάσει το Σαββατοκύριακο με τον 18χρονο γιο του, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Παρά το ότι ο Νταβίντσι δεν αγωνίστηκε, ο πατέρας του βρέθηκε στο «Κολισέουμ Αλφόνσο Πέρεθ» και παρακολούθησε από κοντά την ήττα της Χετάφε με 1-0 από τη Βαλένθια. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό τη Χουέλβα, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό το ταξίδι θα αποδεικνυόταν μοιραίο, καθώς το τρένο συγκρούστηκε με άλλο υψηλής ταχύτητας κοντά στην περιοχή Άδαμουθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.



Ο Κορδόν Κάνο είχε εκπροσωπήσει την Ισπανία στο φούτσαλ, κατακτώντας δύο ευρωπαϊκά μετάλλια το 2001 και το 2004, ενώ είχε φτάσει και δύο φορές μέχρι τον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, εργαζόταν ως νοσηλευτής σε νοσοκομείο της Χουέλβα, προσφέροντας καθημερινά στους συνανθρώπους του.



Ο ίδιος ο Νταβίντσι αποχαιρέτησε τον πατέρα του με λόγια που ραγίζουν καρδιές, τονίζοντας ότι θα αντλεί δύναμη από τις συμβουλές και το παράδειγμά του, υποσχόμενος πως δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα όνειρά του. Η Χετάφε, από την πλευρά της, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη και στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του παίκτη, ενώ ανάλογο μήνυμα έστειλε και η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

