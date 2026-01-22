Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα μετά την τραγωδία με τους 43 νεκρούς

Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου καθώς προκλήθηκε νέο σιδηροδρομικό περιστατικό, αυτή τη φορά στην πόλη Καρθαγένη.

Σύμφωνα με την El Mundo, ένα τρένο της FEVE στη γραμμή Καρθαγένη - Λος Νιέτος , στη Μούρθια, συγκρούστηκε με γερανό στην πόλη Αλούμπρες. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μόνο τρεις ελαφρά τραυματίες.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες ενώ τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Η αιτία του ατυχήματος και ο συνολικός αριθμός των τραυματιών είναι προς το παρόν άγνωστα. Το Περιφερειακό Υπουργείο Υγείας, το οποίο συμβουλεύτηκε η προαναφερθείσα εφημερίδα, ανέφερε ότι οι τραυματίες αξιολογούνται επί του παρόντος, αν και αρχικά φαίνεται να έχουν ελαφρά τραύματα και το ιατρικό προσωπικό εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε νοσοκομείο.

Οι κάτοικοι κοντά στο σημείο του σιδηροδρομικού ατυχήματος έχουν επανειλημμένα παραπονεθεί ότι πρόκειται για ένα «επικίνδυνο τμήμα της γραμμής» επειδή «δεν έχει ούτε πινακίδα ούτε ρυθμίζεται από φανάρια». Υποστηρίζουν ότι «για να καταλάβεις αν έρχεται τρένο, απλώς πρέπει να το ακούσεις».

Έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.