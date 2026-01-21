Ισπανία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα με τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας - Στους 43 οι νεκροί

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ανέβει πλέον στους 43.

Οι Αρχές ανακοίνωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 41 από τα 43 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μέσω ανάλυσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως αναφέρει η ισπανική El Pais.

Ιατροδικαστικές ομάδες από το Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής στην Κόρδοβα έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν νεκροψία στη σορό που βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 ανάμεσα στα συντρίμμια του τρένου Alvia Μαδρίτης-Μάλαγα που συγκρούστηκε με το τρένο Iryo Μάλαγα-Μαδρίτη, το οποίο είχε εκτροχιαστεί νωρίτερα.

🔴 ÚLTIMA HORA | Se eleva a 43 la cifra de muertos en el accidente de trenes en Adamuz tras recuperar otro cuerpo https://t.co/vU5SJmI0Sp pic.twitter.com/6qTx1xnNGU — EL PAÍS (@el_pais) January 21, 2026

Στο μεταξύ, η καταλανική κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει την αναστολή ολόκληρης της υπηρεσίας προαστιακού σιδηροδρόμου Rodalies τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), μετά το περιστατικό με τρένο κοντά στη Gelida, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος εκπαιδευόμενος οδηγός.

Ο Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, ανακοίνωσαν ότι θα διοργανώσουν κρατική τελετή τιμής στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανταμούς, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην Ουέλβα.

Ο επικεφαλής της Τέταρτης Ζώνης της Πολιτοφυλακής της Ανδαλουσίας, Στρατηγός Λουίς Ορτέγκα, δήλωσε ότι «δύο άτομα αγνοούνται» από τα συντρίμμια του τρένου Alvia που δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί από τον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.