«Άγγελος του Ανταμούθ»: Ο 16χρονος Χούλιο που διέσωσε επιβάτες στον τόπο της τραγωδίας στην Ισπανία

Ο 16χρονος Χούλιο Ροντρίγκεζ, που έχει γίνει γνωστός ως «ο Άγγελος του Ανταμούθ» από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο μετά τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην πόλη Κόρδοβα της Ισπανίας, το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η σύγκρουση έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 42 άτομα, ενώ περισσότεροι από 120 έχουν τραυματιστεί. Τριάντα εννέα άτομα βρίσκονται ακόμη στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά και 13 στην Εντατική.



Ο Χούλιο θυμήθηκε ότι επέστρεφε στο σπίτι από ένα ταξίδι για ψάρεμα με τη μητέρα και τον φίλο του, όταν είδαν δύο αστυνομικά αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο να φεύγουν βιαστικά στο βάθος.



Περίεργοι να μάθουν τι είχε συμβεί, ακολούθησαν την αυτοκινητοπομπή και ανακάλυψαν το σημείο της σύγκρουσης, που είχε σημειωθεί κοντά στον σταθμό στην επαρχία Κόρδοβα.

Καθώς περπατούσε προς τα βαγόνια, τα οποία είχαν γλιστρήσει σε μια πλαγιά τεσσάρων μέτρων, ο Χούλιο μίλησε με τους επιζώντες και σημείωσε τα ονόματα και τα τηλέφωνα των συγγενών τους, λίγα λεπτά πριν φτάσουν οι διασώστες. Επίσης, έβγαλε ένα 10χρονο αγόρι από τα συντρίμμια ενός από τα τρένα.



«Δεν σταμάτησα να σκεφτώ αν ήμουν κουρασμένος. Έκανα το ταξίδι αρκετές φορές», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης Sur.

Η ανιδιοτελής πράξη του αναγνωρίστηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όταν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος και συναντήθηκαν με τους συγγενείς των θυμάτων, καθώς και με τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Στάθηκαν κοντά στα βαγόνια του τρένου, όπου συνεχίζονται οι εργασίες διάσωσης εν μέσω τριήμερου εθνικού πένθους.



Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκραντε-Μαρλάσκα, αποκάλυψε ότι 43 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι Αρχές δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμη αρκετές ημέρες μέχρι να επιβεβαιωθεί ο τελικός αριθμός των θυμάτων. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ορισμένοι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν από τα παράθυρα και τα πτώματά τους βρέθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.

Οι αιτίες εξακολουθούν να διερευνώνται, αν και ορισμένοι ειδικοί έχουν επισημάνει την ανακάλυψη ενός σπασμένου συνδέσμου σιδηροτροχιάς στις ράγες, ο οποίος ενδέχεται να προκάλεσε τον αρχικό εκτροχιασμό.

