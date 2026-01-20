«Είστε το μέλλον»: Φελίπε και Λετίθια μίλησαν με τους ανθρώπους που έσωσαν τους επιβάτες των τρένων

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας στην Ανταμούθ στην Κόρδοβα ύστερα από τον εκτροχιασμό ενός τρένου με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 41 επιβατών.

Το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, ο βασιλιάς Φελίπε και η σύζυγός του βασίλισσα Λετίθια έφτασαν στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας όπου ενημερώθηκαν από τους πραγματογνώμονες για την πορεία των αιτιών του δυστυχήματος.

Ο Φελίπε και η Λετίθια έφτασαν στο διοικητήριο που τοποθετήθηκε δίπλα στο τρένο Iryo που εκτροχιάστηκε πρώτο, συνοδευόμενοι από την Πρώτη Αντιπρόεδρο, Μαρία Χεσούς Μοντέρο, τον Υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, και τον Περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο.

«Η προτεραιότητα τώρα είναι να φροντίσουμε, να συνοδεύσουμε, να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτό το βάναυσο συμβάν», είχε αναφέρει η βασίλισσα Λετίθια από την Αθήνα. « Είμαστε πραγματικά ανήσυχοι και ελπίζουμε οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Φελίπε.

Los Reyes ya están en Adamuz. Les doy las gracias por haberse interesado desde el primer momento por los heridos y las personas afectadas por el accidente.



Συναντήθηκαν με τον 16χρονο διασώστη

Ωστόσο, μια από τις πιο δυνατές στιγμές κατά τη επίσκεψή τους ήταν η στιγμή που το βασιλικό ζεύγος συνάντησε τον 16χρονο Χούλιο ο οποίος μαζί με έναν φίλο του με αυταπάρνηση προσπάθησαν να σώσουν όσους περισσότερους επιβάτες στα τρένα.

Τα Ανάκτορα επικοινώνησαν με το Δημαρχείο της πόλης καθώς ο Φελίπε και η Λετίθια ήθελα να τον συναντήσουν αυτοπροσώπως και να τον ευχαριστήσουν για το θάρρος του. «Βλέπω τα νιάτα της Ισπανίας να αντικατοπτρίζονται σε εσένα», του είπε ο μονάρχης. Μια συνάντηση που, όπως είπε ο νεαρός άνδρας στην εφημερίδα, «δεν είχε φανταστεί ποτέ».

Παρόντες ήταν επίσης μερικοί από τους κατοίκους της περιοχής που προσέφεραν την υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στους πληγέντες, όπως ο Πατέρας Γκοντόι, ο λαχειοπώλης που χρησιμοποίησε την τετρακίνητη μοτοσικλέτα του για τη διάσωση, και τόσες άλλες προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την πιο αγνή αλληλεγγύη.

Αφού συναντούν τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, οι δύο πρωταγωνιστές, μαζί με τον πατέρα και τη γιαγιά, αφηγούνται αυτή την εμπειρία. Η Μαρίνα, η γιαγιά του Χούλιο, είναι η ζωντανή ενσάρκωση της υπερηφάνειας και της χαράς για τον εγγονό της. « Είναι πολύ αφοσιωμένος, όπως του λέω. Ό,τι κάνει, το κάνει καλά. Είναι πολύ καλός», ανέφερε στην El Mundo η ηλικιωμένη γυναίκα. «Με γεμίζει συγκίνηση και χαρά που ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα ήθελαν να τον γνωρίσουν».

«Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία», σημείωσε ο Χούλιο. «Ήμουν νευρικός, αλλά αποφασισμένος να τους πω για όλους τους τρόπους με τους οποίους βοηθήσαμε όλοι. Μου είπαν ότι η νεολαία της Ισπανίας έπρεπε να καθοδηγείται από τέτοιου είδους πράξεις αλληλεγγύης» κατέληξε.