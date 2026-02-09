Ισπανία: Χάος στις σιδηροδρομικές γραμμές - Απεργία μηχανοδηγών μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα

Τριήμερη απεργία ξεκινούν από σήμερα οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη ασφαλών υποδομών στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Η κινητοποίηση έρχεται μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα τον Ιανουάριο:

Στις 18 Ιανουαρίου στην Ανταμούθ, τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με αντίθετο συρμό, με 46 νεκρούς, τη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Δύο ημέρες αργότερα στην Καταλονία, ένας εκπαιδευόμενος μηχανοδηγός σκοτώθηκε και τουλάχιστον 37 επιβάτες τραυματίστηκαν όταν τρένο εκτροχιάστηκε λόγω κατάρρευσης τοιχίου.

Το συνδικάτο Semaf ζητά πρόσληψη περισσότερου προσωπικού, αύξηση επενδύσεων και συντήρηση, επισημαίνοντας τη «συνεχή υποβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου». Μετά τα δυστυχήματα, έλεγχοι ασφαλείας αποκάλυψαν βλάβες και προβλήματα συντήρησης σε πολλά σημεία. Η προκαταρκτική έκθεση της CIAF για το δυστύχημα στην Ανταμούθ δείχνει ότι θραύση της σιδηροδρομικής γραμμής προηγήθηκε της διέλευσης του τρένου, όπως φάνηκε από αυλακώσεις στους τροχούς του εκτροχιασμένου και προηγούμενων συρμών, όπως μεταδίδει το BBC.

Trains stand at a train station, as minimum service has been established due to national train strike, in Barcelona/ REUTERS/Bruna Casas

Σκληρή κριτική για τις ελλείψεις στο σύστημα

Η τραγωδία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, πλήττοντας τη φήμη του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να δεχθεί σκληρή κριτική στο κοινοβούλιο για τις ευθύνες και τις ελλείψεις στο σύστημα.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί υποχρηματοδότησης, με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε να δηλώνει ότι έχουν επενδυθεί 700 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της γραμμής Μαδρίτης–Ανδαλουσίας, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος της τραγωδίας. «Δεν πρόκειται για έλλειψη συντήρησης, απαρχαιωμένες υποδομές ή ελλιπείς επενδύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.