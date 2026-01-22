Υπόθεση φρίκης στη Βρετανία: Γυναίκα κρατούσε σκλάβα επί 25 χρόνια άτομο με μαθησιακές δυσκολίες

Ένοχη κρίθηκε μια γυναίκα στη Βρετανία για την κράτηση άλλης γυναίκας με μαθησιακές δυσκολίες σε καθεστώς αιχμαλωσίας επί 25 χρόνια, την οποία εξανάγκαζε να εργάζεται ως σκλάβα.

Η 56χρονη Μάντι Γουίξον, μητέρα δέκα παιδιών, υποχρέωνε το θύμα να καθαρίζει το βρώμικο σπίτι της στο Τιούκσμπερι του Γκλόστερσαϊρ, ενώ της επέτρεπε να τρέφεται μόνο με υπολείμματα φαγητού.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, της έριχναν στο στόμα απορρυπαντικό πιάτων, χλωρίνη στο πρόσωπο, ενώ της ξύριζαν επανειλημμένα το κεφάλι παρά τη θέλησή της.

Στο Δικαστήριο του Γκλόστερ, ο δικαστής Ίαν Λόρι χαρακτήρισε την υπόθεση «ντικενσιανή», καθώς η Γουίξον καταδικάστηκε για παράνομη κατακράτηση, καταναγκαστική εργασία και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Λόγω περιορισμών στη δημοσιότητα, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές μόλις τώρα. Το θύμα, το οποίο το BBC αναφέρει με το αρχικό Κ, γεννήθηκε σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και σε ηλικία περίπου 16 ετών, το 1996, παραδόθηκε στη Γουίξον, η οποία είχε χαλαρή σχέση με την οικογένειά της.

Η Κ, σήμερα στα 40 της, εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2021, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε ένας από τους γιους της Γουίξον για την κατάστασή της.

Το δικαστήριο άκουσε ότι δεχόταν συστηματικούς ξυλοδαρμούς, ακόμη και με σκουπόξυλο, με αποτέλεσμα να χάσει δόντια. Η διατροφή της ήταν αυστηρά περιορισμένη, δεν της επιτρεπόταν να φύγει από το σπίτι και αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Οι αστυνομικοί περιέγραψαν το δωμάτιό της ως «κελί φυλακής», ενώ και τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού ήταν σε άθλια κατάσταση. Κατά περιόδους, στο σπίτι ζούσαν έως και 13 άτομα.

Όπως και άλλα μέλη της οικογένειας, η Κ είχε χάσει πολλά δόντια λόγω πλήρους έλλειψης οδοντιατρικής φροντίδας. Όταν βρέθηκε από τις Αρχές, έφερε ουλές στα χείλη και το πρόσωπο από τη χλωρίνη, καθώς και σοβαρούς κάλους στα πόδια και τους αστραγάλους από τον συνεχή καθαρισμό στα γόνατα.

Η ίδια είπε στους αστυνομικούς: «Δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν νιώθω ασφαλής. Η Μάντι με χτυπά συνέχεια. Δεν μου αρέσει».

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ Άλεξ Πόκετ, δήλωσε ότι κατά την επέμβαση της αστυνομίας το θύμα κρατούσε το κεφάλι σκυμμένο και ήταν εμφανώς τρομοκρατημένο.

Η εισαγγελέας Σαμ Τζόουνς ανέφερε στο δικαστήριο ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 «η γυναίκα εξαφανίστηκε σε μια μαύρη τρύπα», χωρίς καμία καταγεγραμμένη εμφάνιση εκτός σπιτιού.

Η Γουίξον αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και θα ακούσει την ποινή της στις 12 Μαρτίου. Αποχωρώντας από το δικαστήριο, δήλωσε ότι «δεν έχει πολλά να πει» στο θύμα, ενώ αρνήθηκε κάθε ευθύνη, λέγοντας: «Δεν το έκανα». Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν είναι «τέρας», απάντησε: «Πείτε ό,τι νομίζετε».

Το θύμα σήμερα

Μετά τη διάσωσή της, η Κ ζει με ανάδοχη οικογένεια, φοιτά σε κολέγιο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η ντετέκτιβ Έμα Τζάκσον από την αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ δήλωσε ότι η γυναίκα «ανθίζει» και ζει πλέον μια υγιή ζωή.

Η ανώτερη εισαγγελέας Λόρα Μπέρτζες τόνισε ότι η πρόοδός της αποδεικνύει τη δύναμη και την ανθεκτικότητά της, εκφράζοντας την ελπίδα να βρει παρηγοριά από την απονομή δικαιοσύνης.