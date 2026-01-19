Θρήνος στην Ισπανία: Τουλάχιστον 39 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία - «Ταινία φρίκης»

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και τραυμάτισε 73 ανθρώπους από τους οποίους οι 15 σοβαρά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν η χωροφυλακή και το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω Twitter ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Διευκρίνισε πως 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Πέδρο Σάντσεθ: «Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω Twitter τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, με τη σειρά του, ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X—στα ισπανικά και στα γαλλικά—τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2026

Ο απολογισμός θεωρείται πως είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς: νωρίτερα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο για ανθρώπους παγιδευμένους στους συρμούς.

Πάντως αργότερα ο υπουργός Μεταφορών Πουέντε διαβεβαίωσε πως «όλοι» όσοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια «απομακρύνθηκαν» από τους δυο συρμούς.

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς».

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

Imágenes del interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba



Un trabajador se dirige a los pasajeros para pedir colaboración y tranquilidad tras el accidente pic.twitter.com/8NPsW3AOrx — EL MUNDO (@elmundoes) January 18, 2026

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

ACTUALIZACIÓN | Algunos pasajeros están siendo desalojados en coche a una caseta municipal de Adamuzhttps://t.co/59e2luJGhW pic.twitter.com/LWZGuRdbMy — Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 18, 2026

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.