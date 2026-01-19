Ισπανία: «Περίεργες οι συνθήκες» της τραγωδίας - Τρεις μέρες πριν το δυστύχημα ο τελευταίος έλεγχος

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, στο οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι, ανακοίνωσε το γραφείο του. Λίγο νωρίτερα είχε επισημάνει ότι ο Σάντσεθ ακύρωσε όλες τις σημερινές του υποχρεώσεις.

Ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου

Από την πλευρά της, η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.



Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου», αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στη νότια Ισπανία.



Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».



Ο Πουέντε σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ σχολίασε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε υπό «πολύ παράξενες» συνθήκες και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;»



«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.



«Το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, ενώ και ο εκείνος έκανε λόγο για «περίεργες συνθήκες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ