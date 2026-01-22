ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις: Πανό συμπαράστασης για τη σιδηροδρομική τραγωδία της Ισπανίας στην Τούμπα (pic)

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, τιμώντας τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανταμούζ της Ισπανίας. Πριν από τη σέντρα του αγώνα της Πέμπτης (22/01) για το Europa League απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, σήκωσαν πανό που συνέδεε την ισπανική τραγωδία με εκείνη των Τεμπών, γράφοντας: «Ανταμούζ - Τέμπη, διαφορετικό μέρος, ίδια τραγωδία».



Το πολύνεκρο δυστύχημα στην Ισπανία κόστισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και άφησε πίσω του περισσότερους από 290 τραυματίες. Οι Έλληνες φίλαθλοι, έχοντας βιώσει στο πρόσφατο παρελθόν μια αντίστοιχη εθνική πληγή, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.



Η συγκινητική πρωτοβουλία δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Ρεάλ Μπέτις, η οποία ευχαρίστησε δημόσια τον ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησης στα social media, τονίζοντας: «Κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε για την ευγενική χειρονομία, ΠΑΟΚ».