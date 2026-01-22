Η βαθμολογία του Europa League μετά την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του Europa League μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Βουδαπέστη, με την Φερεντσβάρος.
Ο ΠΑΟΚ υπέταξε την Ρεάλ Μπέτις (2-0) με Κωνσταντέλια game changer, και σκόρερ τους Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη και πλέον κοιτάει την Λιόν.
Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την παρουσία του στην 24δα, αφού χάρη στην σουτάρα του Ζαρουρί έφυγε με την ισοπαλία (1-1) από την Ουγγαρία.
Η βαθμολογία του Europa League
Τα αποτελέσματα
- Μπολόνια - Σέλτικ 2-2
Μπραν - Μίντιλαντ 3-3
Φενερμπαχτσέ - Άστον Βίλα 0-1
Φέγενορντ - Στουρμ Γκρατς 3-0
Φράιμπουργκ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0
Μάλμε - Ερυθρός Αστέρας 0-1
ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτι: 2-0
Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο 1-1
Γιούνγκ Μπόις - Λιόν 0-1
Ρόμα - Στουτγκάρδη 2-0
Ουτρέχτη - Γκενκ 0-0 (προσωρινή διακοπή στο ημίχρονο)
Ζάλτσμπουργκ - Βασιλεία 3-1
Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ - FCSB (Στεάουα) 4-1
Νις - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-1
Ρέιντζερς - Λουντογκόρετς 1-0
Θέλτα Βίγο - Λιλ 2-1
Μπράγκα - Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0