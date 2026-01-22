Σπορ Ποδόσφαιρο Europa League ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία του Europa League μετά την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του Europa League μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Βουδαπέστη, με την Φερεντσβάρος.

Ο ΠΑΟΚ υπέταξε την Ρεάλ Μπέτις (2-0) με Κωνσταντέλια game changer, και σκόρερ τους Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη και πλέον κοιτάει την Λιόν.

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την παρουσία του στην 24δα, αφού χάρη στην σουτάρα του Ζαρουρί έφυγε με την ισοπαλία (1-1) από την Ουγγαρία.


Η βαθμολογία του Europa League

Τα αποτελέσματα

  • Μπολόνια - Σέλτικ 2-2

    Μπραν - Μίντιλαντ 3-3

    Φενερμπαχτσέ - Άστον Βίλα 0-1

    Φέγενορντ - Στουρμ Γκρατς 3-0

    Φράιμπουργκ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0

    Μάλμε - Ερυθρός Αστέρας 0-1

    ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτι: 2-0

    Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο 1-1

    Γιούνγκ Μπόις - Λιόν 0-1

    Ρόμα - Στουτγκάρδη 2-0

    Ουτρέχτη - Γκενκ 0-0 (προσωρινή διακοπή στο ημίχρονο)

    Ζάλτσμπουργκ - Βασιλεία 3-1 

    Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1

    Ντιναμό Ζάγκρεμπ - FCSB (Στεάουα) 4-1

    Νις - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-1

    Ρέιντζερς - Λουντογκόρετς 1-0

    Θέλτα Βίγο - Λιλ 2-1

    Μπράγκα - Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0

