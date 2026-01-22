Η βαθμολογία του Europa League μετά την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ υπέταξε την Ρεάλ Μπέτις (2-0) με Κωνσταντέλια game changer, και σκόρερ τους Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη και πλέον κοιτάει την Λιόν.

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την παρουσία του στην 24δα, αφού χάρη στην σουτάρα του Ζαρουρί έφυγε με την ισοπαλία (1-1) από την Ουγγαρία.





Η βαθμολογία του Europa League

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Τα αποτελέσματα