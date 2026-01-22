ΠΑΟΚ: Η κούπα του Europa League βρέθηκε στην Τούμπα και ο κόσμος... ξεσάλωσε (photo)

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα το απόγευμα της Πέμπτης (22/1 19:45), στον πρώτο από τους δυο «τελικούς» πριν το τέλος της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αναζητήσει την νίκη απέναντι στους Ανδαλουσιανούς ώστε να ταξιδέψει πιο άνετος την τελευταία αγωνιστική στην Λιόν, οπού θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα με στόχο την πρόκριση.

Πρίν την μεγάλη αναμέτρηση, στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε το πολυπόθητο τρόπαιο του Europa League, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κοινοποίησε μια φωτογραφία αυτού, με φόντο τις κερκίδες του γηπέδου γράφοντας: «Ένας εκλεκτός καλεσμένος μας επισκέφτηκε πριν το αποψινό παιχνίδι».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλοι του δικεφάλου... ξεσάλωσαν στα σχόλια, με πολλά χιουμοριστικά και εύστοχα να έχουν την τιμητική τους όπως: «Είστε μερικούς μήνες μπροστά», ή τόνισαν πως αυτή η φωτογραφία είναι προφητική, ενώ άλλοι έδειξαν την αυτοπεποίθησή τους ζητώντας την ομάδα να κατακτήσει την κούπα και να την φέρει επίσημα ως τροπαιούχος στην Τούμπα.