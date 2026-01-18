ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Πάτησε κορυφή ο Δικέφαλος με εντυπωσιακό Χατσίδη και... αγέραστο Τάισον

Εύκολο αποδείχτηκε το βράδυ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα απέναντι στον ΟΦΗ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να πανηγυρίσει μια άνετη νίκη με 3-0 απέναντι στους Κρητικούς, στην 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν αναμφίβολα ο νεαρός Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα τρία τέρματα του ΠΑΟΚ, μοιράζοντας δύο ασίστ στους Τάισον (40') και Γιακουμάκη (43'), ενώ από το δικό του σουτ άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης ο Πέλκας (17').

Ο Βραζιλιάνος μπήκε μάλιστα σε μια κλειστή λίστα, αφού σκόραρε σε ηλικία 38 χρόνων και μιας ημέρας, τοποθετώντας το όνομα του στο top-3 των γηραιότερων σκόρερ των «ασπρόμαυρων»!

Το τρίποντο αυτό ανέβασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 41 πόντους, αφήνοντας πίσω τον Ολυμπιακό που δεν αγωνίστηκε αυτή τη βδομάδα μετά από αίτημα αναβολής του αγώνα με τον Αστέρα. Στην 9η θέση βρίσκεται ο ΟΦΗ, μετρώντας 15 βαθμούς.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ πάτησε με προϋποθέσεις στην περιοχή του ΟΦΗ μόλις στο7', με τον Τάισον να κάνει το γύρισμα στην μικρή περιοχή και τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να μην μπορούν να τελειώσουν την φάση και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει σταθερά. Το προβάδισμα δεν άργησε να έρθει για τον Δικέφαλο, αφού στο 18' ο Πέλκας εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα των Κρητικών στο σουτ του Χατσίδη και στην επαναφορά άνοιξε το σκορ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα, δημιουργώντας διαρκώς προϋποθέσεις για τελικές προσπάθειες.

Eurokinissi

Ο ΟΦΗ «απάντησε» με μια κεφαλιά του Ισέκα η οποία πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Τσιφτσή στο 27', την ώρα που ο Μεϊτέ αποχώρησε αναγκαστικά από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Στο 35' ο «ζωηρός» Χατσίδης άγγιξε το γκολ, επιχειρώντας ένα εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής το οποίο πέρασε δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματα του στο 40ο λεπτό, με τον Χατσίδη να συνεργάζεται μέσα στην περιοχή με τον Τάισον και τον Βραζιλιάνο να σκοράρει με όμορφο πλασέ.

Ο πιτσιρικάς έκανε ότι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο και στο 43' μετά από ωραία ενέργεια έβγαλε σε θέση βολής τον Γιακουμάκη που τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο και απλοποίησε από νωρίς τα πράγματα για τον Δικέφαλο.

Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαφορετική μορφή από το πρώτο. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας πια προβάδισμα ασφαλείας, δεν ανέβασε ιδιαίτερα τον ρυθμό του, προσπαθώντας περισσότερο να διαχειριστεί το προβάδισμα του. Ο ΟΦΗ από την άλλη παρότι ισορρόπησε κάπως τα πράγματα, δεν απείλησε τους Θεσσαλονικείς στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης. Στο 67' ο Σαλσέδο απείλησε με μακρινό σουτ, το οποίο μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Τσιφτσής.

Το υπόλοιπο παιχνίδι κύλισε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει μια εύκολη νίκη που τον επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης (Σάστρε 88'), Μεϊτέ (Καμαρά 27'), Χατσίδης (Γερεμέγεφ 88'), Πέλκας (Μπιάνκο 72'), Τάισον, Γιακουμάκης (Μύθου 72')

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας (Χριστόπουλος 46'), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης (Καινουργιάκης 69'), Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μαρινάκης, Σενγκέλια (Νέιρα 82'), Ισέκα (Θεοδοσουλάκης 69'), Σαλσέδο