Τρίποντο... ανάσα για την ΑΕΛ Novibet απέναντι στον τραγικό Άρη (1-0)

Μια έξυπνη εκτέλεση φάουλ μόλις στο 4ο λεπτό ήταν αρκετή για την στιβαρή ΑΕΛ Novibet του Σάββα Παντελίδη. Οι βυσσινί επικράτησαν με 1-0 του Άρη στην AEL FC Arena και πήραν την πρώτη εντός έδρας νίκη στην 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν... κατέβηκαν ποτέ στη Λάρισα, δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα στους γηπεδούχους που πήραν ένα πολύ εύκολο τρίποντο χάρη στο διαγώνιο σουτ του Σαγάλ πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο.

Με αυτή την νίκη η ΑΕΛ ανέβηκε στην 12η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, με τον Άρη να βρίσκεται στην 7η θέση με 21 βαθμούς.

Το ματς

Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν δίχτυα και να προηγηθούν. Ο Μούργος εκτέλεσε έξυπνα με πάσα ένα φάουλ στα όρια της περιοχής του Άρη, ο Σαγάλ κινήθηκε εκεί και με όμορφο σουτ έδωσε στην ΑΕΛ προβάδισμα. Οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη έφτασαν μια ανάσα από το 2-0 στο 20', όταν ο Σαγάλ με κεφαλιά προς τα πίσω έβγαλε σε θέση βολής τον Δεληγιαννίδη. Αυτός εκτέλεσε τον Διούδη, που κατάφερε να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Άρης δεν είχε καμία μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα 25 λεπτά, παρότι είχε διαρκώς την κατοχή της μπάλας στα πόδια του. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 27' για τους «κιτρινόμαυρους», με τον Φαντιγκά να μην μπορεί να σκοράρει στο τετ-α-τετ με τον Αναγνωστόπουλο. Η ΑΕΛ συνέχισε να πατά καλύτερα στο παιχνίδι, δημιούργησε τις συνθήκες για κάποιες ακόμα καλές τελικές που όμως δεν μετουσίωσε σε φάσεις, λόγω κάποιων βιαστικών επιλογών στο τελευταίο τρίτο.

Eurokinissi

Το πρώτο δεκάλεπτο του 2ου μέρους δεν είχε κάποια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ έριξε τον ρυθμό και προσπάθησε να διαχειριστεί από νωρίς το προβάδισμα της, ενώ ο Άρης προσπάθησε να γίνει πιο απειλητικός αναζητώντας γρήγορη ισοφάριση. Στο 79' και με το παιχνίδι να μην έχει υψηλό ρυθμό ο Ράτσιτς απείλησε με ένα συρτό σουτ, το οποίο πέρασε δίπλα από την εστία του Αναγνωστόπουλου .

Eurokinissi

Οι βυσσινί παραλίγο να κλειδώσουν το τρίποντο από το 86' με το δυνατό και μακρινό σουτ του Γκαράτε, ο Διούδης όμως με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε ζωντανό τον Άρη στο κρίσιμο φινάλε του αγώνα. Ακόμα και έτσι πάντως, η ΑΕΛ κράτησε την ψυχραιμία της, δεν απειλήθηκε ποτέ από τον Άρη και πήρε μια μεγάλη νίκη για την συνέχεια.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης (Αποστολάκης 81'), Ουατάρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φερίγκρα, Σουρλής, Πέρες, Σαγάλ (Όλαφσον 74'), Μούργος (Γκαράτε 65'), Τούπτα (Χατζηστραβός 81').

Άρης: Διούδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος (Χόνγκλα 56'), Πέρεθ (Ράτσιτς 66'), Παναγίδης (Μισεουί 46'), Ντούντου (Μπουσέιντ 56'), Μορόν (Μορουτσάν 66').