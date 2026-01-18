Live η εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ για τη Super League

Η δράση της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, συνεχίζεται το απόγευμα της Κυριακής (18/1), με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην έδρα του τον φορμαρισμένο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί προέρχονται από το μεγάλο διπλό κόντρα στην ΑΕΚ, με το οποίο προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ ο δικέφαλος με τη σειρά του έχει ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την νίκη με 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πως με νίκη η ομάδα του θα σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας, αναμένοντας και το «αθηναϊκό» ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μαρινάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο

