Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού

Αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας επιφύλασσε η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-0 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της αγωνιστικής και ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στους 41 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν κορυφή μετά την εύκολη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ (3-0), εκμεταλλευόμενοι την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Χαμένος της αγωνιστικής είναι δεδομένα ο Παναθηναϊκός, που είναι στο -6 από τον Λεβαδειακό και είναι πιθανό να μείνει στο -9, αν οι Βοιωτοί φύγουν με το τρίποντο από το Αγρίνιο στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 17/1

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (αναβλήθηκε)

Κυριακή 18/1

ΑΕΛ - Άρης 1-0

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19/1

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός (18:00)

Βόλος - Ατρόμητος (20:00)

Η βαθμολογία