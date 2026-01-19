Μεντιλίμπαρ για Ελ Καμπί και το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν: «Ελπίζουμε να φτάσει εγκαίρως»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα παιχνίδι που κρίνει ουσιαστικά την συνέχεια του ευρωπαϊκού «ταξιδιού» του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της 24δας, κάτι που γνωρίζουν άπαντες στον σύλλογο.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί και τις πιθανότητες να συμμετάσχει στο κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού το βράδυ της Τρίτης (20/1). Ο Βάσκος υπογράμμισε πως ελπίζει ο Μαροκινός να γυρίσει άμεσα στην χώρα μας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αγωνιστεί βασικός στο παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Η απάντηση του Μεντιλίμπαρ για Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ

«Δεν ξέρω εάν θα τους έχω στη διάθεσή μου. Ο Ρόμαν βγήκε προχθές από την προπόνηση με κάποια ενόχληση, χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Χθες δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Θα πρέπει, όμως, να περιμένουμε σήμερα να μας πει πώς νιώθω και πώς είναι για να δούμε εάν θα είναι στην αποστολή. Ο Αγιούμπ έπαιξε χθες, σήμερα ταξιδεύει και δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει.



Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ελπίζουμε να φτάσει εγκαίρως για να βρεθεί στον πάγκο τουλάχιστον για να μας βοηθήσει αν χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού. Βασικός δεν θα παίξει όμως γιατί έπαιξε χθες ένα παιχνίδι (σ.σ. στον τελικό του Κόπα Άφρικα), είχε ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο. Φανταζόμαστε πως θα φτάσει εγκαίρως για να είναι τουλάχιστον στον πάγκο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός

Για το κλειδί του αυριανού παιχνιδιού: «Να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδο μας».



Για τις νίκες της Λεβερκούζεν απέναντι σε μεγάλους προπονητές και αν αυτό του δίνει έξτρα κίνητρο: «Νίκησαν σημαντικές ομάδες, αλλά και οι δύο χάσαμε κι εμείς από τον ΠΑΟΚ κι αυτοί από τη Χόφενχαϊμ. Στο Champions League αυτοί έκαναν νίκες κι εμείς τα πήγαμε καλά στο Καζακστάν. Είμαστε στο μηδέν και οι δύο και θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη».



Για το αν θα μπορέσει να γυρίσει τον «διακόπτη» μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Στο τελευταίο παιχνίδι μας έλειπε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γι' αυτό νίκησε. Πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Θέλουμε να δείξουμε την κυριαρχία μας κι αυτοί είναι η πρόθεσή μας.



Η Λεβερκούζεν είναι επιθετική ομάδα. Ειδικά στα άκρα. Οι κεντρικοί τους παίκτες επίσης είναι πολύ επιθετικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως, αυτό να είναι αδυναμία ανασταλτικά κι αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε».



Για τον Πιρόλα και για ενδεχόμενες αλλαγές στον σχηματισμό: «Ο Πιρόλα είναι διαθέσιμος κι αύριο θα δείτε αν θα έχουμε αλλαγές».