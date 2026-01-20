Αλεχάντρο Γκριμάλδο: Ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να δώσει στατικές φάσεις στη Λεβερκούζεν

Όταν μιλάμε για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και γενικότερα για γερμανικές ομάδες, το μυαλό πάει αυθόρμητα σε γρήγορες μεταβάσεις, ένταση και επιθετικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει όμως ένας παίκτης που μπορεί να «καθαρίσει» ένα ματς χωρίς να χρειαστεί καν ροή παιχνιδιού. Και αυτός είναι ο Αλεχάντρο Γκριμάλδο.



Ο 30χρονος Ισπανός αριστεροπόδαρος full-back δεν είναι απλά ένας σύγχρονος μπακ που ανεβαίνει ψηλά και πατάει περιοχή. Είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους εκτελεστές στημένων φάσεων στην Ευρώπη. Με 59 γκολ καριέρας και 21 απευθείας φάουλ στο ενεργητικό του, έχει νούμερα που δεν συναντάς εύκολα σε παίκτη της θέσης του.

Τη σεζόν που διανύουμε (2025/26) έχει ήδη βρει δίχτυα τέσσερις φορές από απευθείας φάουλ. Μία στο Champions League κόντρα στην Κοπεγχάγη στο «Parken», μία στο Κύπελλο και δύο στη Bundesliga. Δηλαδή, σκοράρει από στατικές σε όλες τις διοργανώσεις.

Και δεν είναι μόνο τα απευθείας. Ο Γκριμάλδο είναι μόνιμη πηγή κινδύνου και στις έμμεσες στημένες. Κόρνερ, φάουλ από πλάγια, γεμίσματα στο δεύτερο δοκάρι , όλα περνάνε από το αριστερό του. Η καμπύλη που δίνει στη μπάλα «σβήνει» μέσα στην περιοχή και δημιουργεί σύγχυση στις αντίπαλες άμυνες αλλά την κάνει να περνάει και με ευκολία από τα «τείχη».





Αγωνιστικά, είναι παίκτης που παίζει σχεδόν σαν winger. Ανεβαίνει πολύ ψηλά, συγκλίνει προς τα μέσα και μπαίνει συχνά σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Δημιουργεί φάσεις, κερδίζει και πολλά φάουλ κοντά στην περιοχή. Με απλά λόγια, φτιάχνει μόνος του τις συνθήκες για να εκτελέσει. Και αυτό τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο.



Για τον Ολυμπιακό απόψε, τα «χαζά» φάουλ γύρω από την περιοχή απαγορεύονται. Όχι άτσαλα μαρκαρίσματα στα πλάγια, όχι βιαστικές επαφές σε overlap κινήσεις. Κάθε φάουλ σε απόσταση εκτέλεσης είναι μισό γκολ απέναντι σε παίκτη σαν τον Γκριμάλδο.



Ο Αλεχάντρο Γκριμάλδο δεν είναι απλά ένας καλός αριστερός μπακ. Είναι ένα από τα πιο καθαρά «όπλα» στατικών φάσεων στο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και σε ένα ματς που μπορεί να κριθεί στη λεπτομέρεια, μια στατική από το πόδι του είναι ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει.