Αυτές είναι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να προκριθεί στα playoff του Champions League

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την πολύ σημαντική για το μέλλον του στο Champions League, αναμέτρηση, με την Λεβερκούζεν την Τρίτη (20/1) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες θέλουν μόνο την νίκη ούτως ώστε να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εφόσον επικρατήσουν της Λεβερκούζεν, μια ισοπαλία ενδεχομένως να τους είναι αρκετή απέναντι στον Αγιαξ στο Άμστερνταμ για να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η σελίδα Football Meets Data με τους υπολογισμούς της παρουσίασε τις πιθανότητες κάθε ομάδας για είσοδο στην οκτάδα και πρόκριση στα playoffs του Champions League, δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» 22% πιθανότητες να τερματίσουν στην 24δα.