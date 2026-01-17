Ολυμπιακός: Ανέβασε throwback φωτογραφία στο Instagram με Ρέτσο από το 2016 στο 2026

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, όντας ο ηγέτης της «ερυθρόλευκης άμυνας τα τελευταία δύο χρόνια.

Πρόσφατα μάλιστα, συμπλήρωσε και 150 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών, ένα πολύ σημαντικό milestone για τον ίδιο, το οποίο ήρθε - αναλογικά - σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς ο αρχηγός των νταμπλούχων Ελλάδας, είναι 27 ετών.

Ο διεθνής αμυντικός, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, τον Αύγουστο του 2016 και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ανέβασε μία φωτογραφία του Ρέτσου από τότε, μαζί με μία φετινή, σε ένα... throwback.