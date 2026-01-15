Ολυμπιακός: Τι ισχύει με Ελ Κααμπι, Κόπα Άφρικα και... Λεβερκούζεν

Στον τελικό του Κύπέλλου Εθνών Αφρικής προκρίθηκε το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το οποίο λύγισε με 4-2 στα πέναλτι τη Νιγηρία έπειτα από το 0-0 σε ενενηντάλεπτο και παράταση, με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι να χάνει το τελευταίο πέναλτι για τους αετούς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να σκοράρουν και έτσι η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, το Μαρόκο ήταν πιο εύστοχο, σημειώνοντας τέσσερα γκολ από τα πέντε πέναλτι που εκτέλεσε, ενώ η Νιγηρία αστόχησε σε δύο από τα τέσσερα που εκτέλεσε. Ετσι, την Κυριακή (18/1, 21:00) θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην Σενεγάλη.

Η πρόκριση αυτή, δίνει... παράταση στην επιστροφή του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί με τους «ερυθρόλευκους» πριν τις 18 Ιανουαρίου, καθώς τότε είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός. Δύο ημέρες αργότερα πάντως, ο Μαροκινός διεθνής φορ θα έχει μπροστά του μία ακόμη πρόκληση και συγκεκριμένα τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 παίζει τα... ρέστα του στην Ευρώπη. Εφτασε τους πέντε βαθμούς και θέλει δύο νίκες στα τελευταία δύο παιχνίδια για να περάσει στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες, ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ, για να παίξουν με τον Άγιαξ, στο φινάλε των υποχρεώσεων τους στο Champions League.

Οσον αφορά τώρα τη συμμετοχή του Ελ Κααμπί στον «τελικό» με τις «ασπιρίνες» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σαφέστατα θα θέλει να έχει στο βασικό σχήμα το βαρύ πυροβολικό της ομάδας. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ραμπάτ, ο Μαροκινός θα συζητήσει με τον Βάσκο τεχνικό και εκεί θα κριθεί η συμμετοχή του στο Champions League. Σε περίπτωση που δεν πάρει φανέλα βασικού, ώστε να έχει μερικές ανάσες, τότε ο Ελ Κααμπί θα βρίσκεται σίγουρα στον πάγκο.

Σε περίπτωση που οι πανηγυρισμοί μετά από μια πιθανή κατάκτηση του τροπαίου από το Μαρόκο καθυστερήσουν την επιστροφή του, τότε είναι ανοικτό το ενδεχόμενο, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να σπεύσουν να φέρουν νωρίτερα τον Ελ Κααμπί στην Ελλάδα. Οπως και να 'χει ο Μαροκινός συμπεριλαμβάνεται κανονικά στα σχέδια του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, και η ημερομηνία της επιστροφής του στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.