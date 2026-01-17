Νέα απώλεια πριν τον Ολυμπιακό για τη Λεβερκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνεχίζει να προβληματίζει στο ξεκίνημα του 2026, γνωρίζοντας ακόμα μία ήττα, αυτή τη φορά με 1-0 από τη Χόφενχαϊμ, για τη 18η αγωνιστική της Bundesliga, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Champions League.



Η Χόφενχαϊμ μπήκε πιο αποφασιστικά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να «χτυπήσει» από νωρίς. Στο 9ο λεπτό, ο Μπούργκερ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, ένα γκολ που έμελλε να κρίνει ολόκληρη την αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν με ωριμότητα το παιχνίδι, περιορίζοντας τα ατού της Λεβερκούζεν και κλείνοντας σωστά τους χώρους.



Παρότι οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, δεν είχαν καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η Χόφενχαϊμ είχε 19 τελικές προσπάθειες έναντι μόλις 8 της Λεβερκούζεν. Η διαφορά στα xG ήταν μικρή (1.31 έναντι 1.08), στοιχείο που μαρτυρά ότι οι φιλοξενούμενοι απείλησαν, χωρίς όμως να βρουν ουσία.





Σαν να μην έφτανε η ήττα, ο Κάσπερ Χιούλμαντ είδε και τα προβλήματα να αυξάνονται. Ο βασικός τερματοφύλακας Μαρκ Φλέκεν αποχώρησε τραυματίας στο 60ο λεπτό, ενώ ανησυχία προκάλεσε και η αναγκαστική έξοδος του Τέλα, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα.



Στη βαθμολογία, η Λεβερκούζεν παραμένει στην 6η θέση με 29 βαθμούς, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της τετράδας. Παράλληλα, πηγαίνει στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κουβαλώντας πίεση, αμφιβολίες και εμφανή ανάγκη για άμεση αγωνιστική αντίδραση.