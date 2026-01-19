Ολυμπιακός: Το «48ωρο» του Ελ Κααμπί και η μάχη με την Λεβερκούζεν

Το δεύτερο Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην ιστορία της κατέκτησε η Σενεγάλη μετά το 2022, καθώς επικράτησε 1-0 του γηπεδούχου ουσιαστικά Μαρόκου (διοργανωτής του τουρνουά) σε έναν επεισοδιακό τελικό με πρωτοφανή γεγονότα.

Στον επεισοδιακό αυτό αγώνα, ο επιθετικός του Ολυμπιακού πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για 80 λεπτά. Στο 58ο λεπτό μάλιστα, ο Μαροκινός φορ λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ που επιχείρησε κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πλέον, ο 32χρονος ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ραμπάτ, ο Ελ Κααμπί θα συζητήσει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκεί θα κριθεί η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν (20/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τι ισχύει με τη συμμετοχή του Ελ Κααμπί κόντρα στη Λεβερκούζεν

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ραμπάτ, ο Ελ Κααμπί θα συζητήσει με τον Βάσκο τεχνικό και εκεί θα κριθεί η συμμετοχή του στο Champions League, αφού τα δύο ματς έχουν μεταξύ τους 48 ώρες διαφορά και στον μεγάλο τελικό με τη Σενεγάλη, ξεκίνησε βασικός.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί την περίπτωση του Ελ Κααμπί αποτελεί αποκλειστική απόφαση του Μεντιλίμπαρ. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι έως την Τρίτη (20/1), ημέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, ο Μαροκινός φορ θα βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα.

Τι λέει ο κανονισμός



Σύμφωνα με τα «Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)» της FIFA, οι παίκτες που απελευθερώνονται για εθνική ομάδα πρέπει να επιστρέψουν στο σύλλογό τους εντός 24 ωρών από το τέλος των υποχρεώσεών τους. Το χρονικό αυτό περιθώριο επεκτείνεται σε 48 ώρες, όταν οι αγώνες διεξάγονται σε διαφορετική συνομοσπονδία από αυτή στην οποία ανήκει ο σύλλογος.

Ο κανονισμός αυτός είναι υποχρεωτικός για τις ομοσπονδίες και τα κλαμπ, και αφορά αποκλειστικά την επιστροφή – όχι την απαγόρευση συμμετοχής σε επόμενο ματς. Η απόφαση για τη χρήση του παίκτη ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή και το ιατρικό επιτελείο, βάσει της φυσικής κατάστασης.

Με βάση τον κανονισμό, ο Ελ Κααμπί πρέπει να έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό το αργότερο μέχρι τις πρωινές/μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 20/1 (48 ώρες μετά το τέλος του τελικού). Το «48ωρο» ισχύει ως χρονικό όριο επιστροφής (και τηρείται εδώ), αλλά δεν εμποδίζει τη συμμετοχή του Μαροκινού κόντρα στη Λεβερκούζεν. Είναι καθαρά θέμα φυσικής κατάστασης και απόφασης τεχνικού τιμ. Πάντως, Με τον Ελ Κααμπί σε φόρμα, η παρουσία του στο «Καραϊσκάκης» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τους «ερυθρόλευκους».